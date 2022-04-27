Пересувний мінігоспіталь рятує людей. В Україні запустили медичний потяг

Наша країна пристосовується до умов війни та всіляко намагається допомагати своїм громадянам рятувати їхні життя. Тож відучора в Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг.
Такий поїзд з’явився завдяки співпраці МОЗ, Лікарів без кордонів та Укрзалізниці. В такому пересувному мінігоспіталі є кількох вагонів, зокрема й вагон інтенсивної терапії.
Це потяг дозволяє евакуювати з “гарячих” областей України хворих, поранених і травмованих громадян для подальшого спеціалізованого лікування.
Нині спеціальними медичними потягами із зон бойових дій перевезено майже 300 пацієнтів разом із членами їхніх сімей.
Лікарі без кордонів шукають українських спеціалістів, які зможуть долучитися до роботи команди евакуаційного потягу.
Найбільше потрібні медсестри та медбрати у відділення інтенсивної терапії.
Найбільше потрібні медсестри та медбрати у відділення інтенсивної терапії.
Лікарі — неабиякі герої! Вони оперують людей просто під обстрілами. Раніше ми розповідали про подружжя медиків із Маріуполя, що рятують життя.