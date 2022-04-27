Передвижной мини-госпиталь спасает людей. В Украине запустили медицинский поезд

Наша страна приспосабливается к условиям войны и старается помогать своим гражданам спасать их жизни. Поэтому со вчера, 26 апреля, в Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд.

Такой поезд появился благодаря сотрудничеству Минздрава, организации Лікарі без кордонів и Укрзалізниці. В таком передвижном мини-госпитале есть несколько вагонов, в том числе вагон интенсивной терапии.