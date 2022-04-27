Передвижной мини-госпиталь спасает людей. В Украине запустили медицинский поезд

Наша страна приспосабливается к условиям войны и старается помогать своим гражданам спасать их жизни. Поэтому со вчера, 26 апреля, в Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд.
Такой поезд появился благодаря сотрудничеству Минздрава, организации Лікарі без кордонів и Укрзалізниці. В таком передвижном мини-госпитале есть несколько вагонов, в том числе вагон интенсивной терапии.
Этот транспорт позволяет эвакуировать из горячих областей Украины больных, раненых и травмированных граждан для дальнейшего специализированного лечения.
Специальными медицинскими поездами из зон боевых действий уже перевзли около 300 пациентов вместе с членами их семей.
Врачи без границ ищут украинских специалистов, которые могут приобщиться к работе команды эвакуационного поезда.
Больше всего нужны медсестры и медбратья в отделение интенсивной терапии.
Больше всего нужны медсестры и медбратья в отделение интенсивной терапии.
Врачи — тоже герои! Они оперируют людей прямо под обстрелами. Ранее мы рассказывали о супругах-медиках из Мариуполя, спасающих жизнь.