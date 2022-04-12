Они оперировали под обстрелами в разбитой больнице — история супругов-медиков из Мариуполя

С первых дней полномасштабной войны против Украины Кирилл и Оксана Кирсановы спасали раненых в родном Мариуполе. Оперировали под обстрелами в разбитой оккупантами больнице.

После захвата здания 12 марта медики были заложниками российских оккупантов восемь дней. И только чудом вырвались из ада.

Было чувство отчаяния. У нас не было связи, и это было, пожалуй, хуже всего. Мы были оторваны от окружающего мира и не знали, что происходит, — рассказывает Оксана. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Врач принимала роды у женщин, которых привезли после авиаудара роддома. Одну из рожениц не удалось спасти.

В настоящее время супруги-медики работают в одной из больниц на Волыни. То, что они пережили за 20 дней фактического уничтожения Мариуполя, никогда не забудут и не простят. Смотри, как врачам удалось вырваться из блокадного города.

Во всех регионах Украины медики без устали работают и продолжают делать свое дело, несмотря на военную опасность. Смотри, как работает Киевский институт сердца во время войны.