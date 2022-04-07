Храбрые сердца кардиохирургов: как работает Киевский институт сердца во время войны

Их никто не держал, а они остались в Украине и спасают жизни. Врачи-кардиохирурги продолжают свое дело, несмотря на военную опасность. И считают это не героизмом, а обязанностью!

Киевский институт сердца сейчас перепрофилировался. Оперируют не только людей с сердечно-сосудистыми болезнями, но и раненых военных и гражданских. Сюда также эвакуируют детей-сирот, а медицинский персонал не покидает свои рабочие места более 40 суток.

В Киеве меньше болеть не стали, мы продолжаем помогать людям с инфарктами, острыми коронарными синдромами. Добавилось еще небольшое количество раненых с осколочными, пулевыми повреждениями. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Об этом говорит генеральный директор Киевского института сердца Борис Тодуров.

О спасателях сердец, рискующих своим храбрым сердцем, смотрите в сюжете.

Работа украинских медиков во время войны впечатляет. Врачебное сообщество объединилось в единый фронт и каждый делает важное дело для спасения каждого украинца.