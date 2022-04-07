Храбрые сердца кардиохирургов: как работает Киевский институт сердца во время войны

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Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 07 апреля 2022, 09:05

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Украинцы возвращаются домой — какая ситуация на границе сегодня
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Будет ли дефицит топлива в Украине и какие цены нас ждут

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