Хоробрі серця кардіохірургів: як працює Київський інститут серця під час війни

Їх ніхто не тримав, а вони залишилися в Україні й рятують життя. Лікарі-кардіохірурги продовжують робити свою справу попри воєнну небезпеку. І вважають це не героїзмом, а обов’язком!

Київський інститут серця зараз перепрофілювався. Оперують не лише людей із серцево-судинними хворобами, а й поранених військових і цивільних.

Сюди також евакуюють дітей-сиріт, а медичний персонал не покидає свої робочі місця уже понад 40 діб.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

У Києві менше хворіти не стали, ми продовжуємо допомагати людям з інфарктами, гострими коронарними синдромами. Додалася ще невелика кількість поранених з осколковими, кулевими ушкодженнями.

Про це розповідає генеральний директор Київського інституту серця Борис Тодуров.

Про рятівників сердець, що ризикують своїм хоробрим серцем дивіться у сюжеті.

Робота українських медиків під час війни вражає. Лікарська спільнота об’єдналася в єдиний фронт і кожен робить важливу справу для порятунку кожного українця.