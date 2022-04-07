Хоробрі серця кардіохірургів: як працює Київський інститут серця під час війни

Їх ніхто не тримав, а вони залишилися в Україні й рятують життя. Лікарі-кардіохірурги продовжують робити свою справу попри воєнну небезпеку. І вважають це не героїзмом, а обов’язком!
Київський інститут серця зараз перепрофілювався. Оперують не лише людей із серцево-судинними хворобами, а й поранених військових і цивільних.
Сюди також евакуюють дітей-сиріт, а медичний персонал не покидає свої робочі місця уже понад 40 діб.
У Києві менше хворіти не стали, ми продовжуємо допомагати людям з інфарктами, гострими коронарними синдромами. Додалася ще невелика кількість поранених з осколковими, кулевими ушкодженнями.
У Києві менше хворіти не стали, ми продовжуємо допомагати людям з інфарктами, гострими коронарними синдромами. Додалася ще невелика кількість поранених з осколковими, кулевими ушкодженнями.
Про це розповідає генеральний директор Київського інституту серця Борис Тодуров.
Про рятівників сердець, що ризикують своїм хоробрим серцем дивіться у сюжеті.
Робота українських медиків під час війни вражає. Лікарська спільнота об’єдналася в єдиний фронт і кожен робить важливу справу для порятунку кожного українця.