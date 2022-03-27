Наші янголи-охоронці! Як лікарі тримають оборону на медичному фронті

Лікарі завжди були янголами, які захищали наше життя. У час війни люди в білих халатах — це тил, який тримає всю державу. Медики-волонтери лікують вояків на фронті.

В Україну за покликом серця приїхало чимало медиків-іноземців. Частина лікарів на мирних територіях безкоштовно консультує, приймає та рятує людей, які зазнали травм під час обстрілів.

Нерідко вони самі тікали зі зруйнованих міст і рідних домівок. Лікарська спільнота об’єдналася в єдиний фронт і кожен робить важливу справу для порятунку кожного українця.

Добровольчий шпиталь в Івано-Франківську об’єднав три десятки медиків: хірурги, терапевти, педіатри та психологи. Зібралися тут з різних куточків України: Харкова, Києва та Луганська.

Допомагають переселенцям та працюють безкоштовно. У шпиталі також надають психологічну допомогу біженцям та необхідні медикаменти.

А в Миколаєві волонтер Беар Кірк з Австралії навчає волонтерів, тероборону та військових домедичній допомозі, налагоджує гуманітарні маршрути з-за кордону. За його сприяння до України приїхали 60 медиків і досвідчених солдатів з різних країн світу.

Ми хочемо зупинити війну і вберегти дітей. Навчатимемо місцевих військових і цивільних медицині в умовах бойових дій, — розповідає волонтер.

В одному з волонтерських центрів Миколаєва іноземні медики вже провели з бійцями тероборони перше заняття з тактичної медицини. Вони певні, нові знання врятують життя захисникам Миколаєва.

У боях за Україну гинуть і військові, і рятувальники, і волонтери, і медики. Історія про маму 12 дітей Ольгу Семидьянову, яка загинула на війні, вражає. Жінка була військовим медиком і рятувала життя наших хлопців на передовій.