Я пишаюся нашими співробітниками. Медичний директор Охматдиту про роботу під час війни

Російських окупантів не можна назвати людьми. Десятки тисяч постраждалих, як дорослих, так і дітей, за один тільки місяць. Столичний Охматдит приймав усіх поранених та під обстрілами рятував життя.

Медичний директор Охматдиту Сергій Чернишук розповів, як працює лікарня.

За його словами, під умови війни підлаштувалися ще в першу добу, коли з нуля організували приймальне відділення.

Здатні приймати будь-яких пацієнтів, у тому числі поранених, майже за усіма правилами світової медицини.

— Ми почали готуватися ще напередодні війні, розуміючи всі ризики. Готували запаси, щоб у разі подій, що відбуваються, продовжити свою роботу, не зупиняючись, — каже Чернишук.

Сергій Чернишук сказав, що останній місяць вони надавали невідкладну допомогу тим, хто її потребує, проте зараз відновлюють і планову роботу.

Я пишаюся нашими співробітниками.

— Всі, хто фізично зміг залишитися, знаходяться весь місяць на роботі. Вони фактично живуть на роботі та забезпечують роботу лікарні в повному обсязі, — розповідає Чернишук.

Також медичний директор Охматдиту повідомив, що наразі лікарня забезпечена продовольством та ліками. Волонтери з усього світу допомагали з цими речами.

Анонімний британський художник Бенксі виставив свою роботу на аукціон, а виручені кошти перерахує на лікування дітей в Охматдиті.

Під обстрілами, у вогні, в диму рятувальники гасять пожежі та витягують з-під завалів людей. Раніше ми розповідали, як рятують людей в Україні.