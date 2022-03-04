Оперують під обстрілами. Як працює дитяча лікарня Охматдит під час війни

У дитячій столичній лікарні Охматдит лікарі не сплять вже дев’яту добу поспіль. У лікарні сотні малюків, які потребують особливого догляду, у багатьох важкі діагнози, вони фактично прив’язані до апаратів.

Дітей перевозять до підвалів та сховищ, щоб не наражати на небезпеку, адже вже в лікарню потрапляють діти поранені війною.

Було таке, що бої точилися й біля самої лікарні, проте дітей ніхто не лишив, операції продовжилися, всіх пацієнтів, кого можна, евакуювали в підвали.

Про те, як працює Охматдит під час війни — дивіться в матеріалі.

Діти не розуміють, що відбувається, їм дуже страшно. Раніше ми розповідали, як захистити дитячу психіку від травматичних подій.