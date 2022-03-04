Україна

Оперують під обстрілами. Як працює дитяча лікарня Охматдит під час війни

Орест Дрималовський, ведучий і журналіст програми Вікна-новини 04 Березня 2022, 21:30

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