Оперируют под обстрелами. Как работает детская больница Охматдет во время войны

В детской столичной больнице Охматдет врачи бодрствуют уже девятые сутки подряд. В больнице сотни малышей, нуждающихся в особом уходе, у многих тяжелые диагнозы, они фактически привязаны к аппаратам.

Детей перевозят в подвалы и хранилища, чтобы не подвергать опасности, ведь уже в больницу попадают дети раненые войной.

Было такое, что бои шли и возле самой больницы, однако детей никто не оставил, операции продолжились, всех пациентов, кого можно, эвакуировали в подвалы.

О том, как работает Охматдет во время войны — смотрите в материале.

Дети не понимают, что происходит, им очень страшно. Раньше мы рассказывали, как защитить детскую психику от травматических событий.