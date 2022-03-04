Украина

Оперируют под обстрелами. Как работает детская больница Охматдет во время войны

Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 04 марта 2022, 21:30

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