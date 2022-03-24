Я горжусь нашими сотрудниками. Медицинский директор Охматдета о работе во время войны

Российских оккупантов нельзя назвать людьми. Десятки тысяч пострадавших, как взрослых, так и детей, за один только месяц. Столичный Охматдет принимал всех раненых и под обстрелами спасал жизни.

Медицинский директор Охматдета Сергей Чернышук рассказал, как работает больница.

По его словам, под условия войны подстроились еще в первые сутки, когда с нуля организовали приемное отделение.

Способны принимать любых пациентов, в том числе раненых, почти по всем правилам мировой медицины.

— Мы начали готовиться еще накануне войны, понимая все риски. Готовили запасы, чтобы в случае происходящих событий продолжить свою работу, не останавливаясь, — говорит Чернышук.

Сергей Чернышук рассказал, что последний месяц они оказывали неотложную помощь, однако сейчас возобновляют и плановую работу.

Я горжусь нашими сотрудниками.

— Все, кто физически смог остаться, находятся весь месяц на работе. Они фактически живут на работе и обеспечивают работу больницы в полном объеме, — говорит Чернышук.

Также медицинский директор Охматдет сообщил, что в настоящее время больница обеспечена продовольствием и лекарствами. Волонтеры со всего мира помогали с этими вещами.

Анонимный британский художник Бенкси выставил свою работу на аукцион, а вырученные средства перечислят на лечение детей в Охматдете.

Под обстрелами, в огне, в дыму спасатели тушат пожары и вытаскивают из-под завалов людей. Ранее мы рассказывали, как спасают людей в Украине.