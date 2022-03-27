Наши ангелы-хранители! Как врачи держат оборону на медицинском фронте

Врачи всегда были ангелами, защищавшими нашу жизнь. Во время войны люди в белых халатах — это тыл, который держит все государство. Медики-волонтеры лечат воинов на фронте.

В Украину по зову сердца приехали немало медиков-иностранцев. Часть врачей на мирных территориях бесплатно консультирует, принимает и спасает людей, которые получили травмы во время обстрелов.

Нередко они сами убегали из разрушенных городов и родных домов. Врачебное сообщество объединилось в единый фронт и каждый делает важное дело для спасения украинцев.

Добровольческий госпиталь в Ивано-Франковске объединил три десятка медиков: хирурги, терапевты, педиатры и психологи. Собрались здесь из разных уголков Украины: Харькова, Киева и Луганска.

Помогают переселенцам и работают бесплатно. В госпитале также оказывают психологическую помощь беженцам и дают необходимые медикаменты.

А в Николаеве волонтер Бэар Кирк из Австралии учит волонтеров, терроборону и военных первой медицинской помощи, налаживает гуманитарные маршруты из-за границы. При его содействии в Украину приехали 60 медиков и опытных солдат из разных стран мира.

Мы хотим остановить войну и уберечь детей. Будем обучать местных военных и гражданских медицине в условиях боевых действий, — рассказывает волонтер.

В одном из волонтерских центров Николаева иностранные медики уже провели с бойцами терробороны первое занятие по тактической медицине. Они уверены, что новые знания спасут жизнь защитникам Николаева.

В боях за Украину гибнут и военные, и спасатели, и волонтеры, и медики. История о маме 12 детей Ольге Семидьяновой, погибшей на войне, впечатляет. Женщина была военным медиком и спасала жизнь наших ребят на передовой.