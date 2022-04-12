Вони оперували під обстрілами у потрощеній лікарні — історія подружжя медиків з Маріуполя

З перших днів повномасштабної війни проти України Кирило та Оксана Кирсанові рятували поранених у рідному Маріуполі. Оперували під обстрілами у потрощеній окупантами лікарні.

Після захоплення будівлі 12 березня медики були заручниками російських окупантів вісім днів. І лише дивом вирвалися з пекла.

Було відчуття розпачу. У нас не було зв’язку, і це було, мабуть, найгірше. Ми були відірвані від навколишнього світу й не знали, що відбувається, — розповідає Оксана. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Лікарка приймала пологи у жінок, яких привезли після авіаудару пологового будинку. Одну з породіль не вдалося врятувати.

Нині подружжя медиків працює в одній з лікарень на Волині. Те, що вони пережили за 20 днів фактичного знищення Маріуполя, ніколи не забудуть та не пробачать. Дивися, як лікарям вдалося вирватися з блокадного міста.

У всіх регіонах України медики невтомно працюють та продовжують робити свою справу попри воєнну небезпеку. Дивися, як працює Київський інститут серця під час війни.