Люди

Вони оперували під обстрілами у потрощеній лікарні — історія подружжя медиків з Маріуполя

Катерина Курбанова 12 Квітня 2022, 12:24

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