Розповіді

Один будинок, одна терапевтка та безліч поранених. Історія лікарки з Бучі, що рятувала життя в окупації

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Квітня 2022, 09:00
Історія Ірини Язової
Фото: LIGA.net

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