Рассказы

Один дом, один терапевт и множество раненых. История врача из Бучи, спасавшей жизни в оккупации

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 апреля 2022, 09:00
Історія Ірини Язової
Фото: LIGA.net

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