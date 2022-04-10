Один дом, один терапевт и множество раненых. История врача из Бучи, спасавшей жизни в оккупации

Все мысли сконцентрируются на войне, а жизнь зациклилась на одном доме. Кто-то его потерял, другой бросил, а кому-то удалось спасти в собственном доме несколько жизней.

Утонченная мама троих детей и врач-терапевт по профессии Ирина Язова до сих пор не считает, что сделала что-нибудь необычайное. Лечить людей – для нее долг. Она не думала долго, а только делала, как чувствует то, что было необходимо.

Прошло чуть больше недели с начала активной фазы войны России против Украины, оккупанты еще немного надеялись взять Киев за три дня, а потому и вели себя уже как полноправные палачи.

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Один из их снайперов выстрелил в мужчину, который возвращался от родных. Он просто хотел навестить близких людей. Однако близость и нормальная жизнь русским террористам слишком мозолили глаза, поэтому пули полетели наугад, а попали в ноги.

Вместо надежды на скорую смерть – шанс выжить

Его зовут Владимир, и спасла его обычная терапевт Ирина. К ней в дом его принесли другие мужчины, нашедшие его на улице.

Он лежал три часа на дороге, пока танки ехали мимо. Сначала боялся, что наедут, а потом стал надеяться на самое страшное – сил терпеть боль почти не осталось.

После этого он четыре дня провел в подъезде Ирины, а она добывала лекарства, давала обезболивающие и делала перевязки.

Соседи боялись, что он не протянет без скорой помощи и ночи. Однако терапевт совершила чудо и выходила его. Она дала ему шанс дождаться эвакуации и спастись, а он охотно схватился за возможность выжить.

Против оккупации и смерти – воля и новая жизнь

Жизнь так стремится преодолеть смерть, что просится на свободу даже во время оккупации. В подъезде того же дома осталась дома одна беременная женщина. Ее малыш решил увидеть этот мир без украшений на 12 день войны.

В то время в Буче уже не было ни света, воды и газа. Но была Ирина.

Хотя на медицинском и рассказывают основы разных дисциплин, но принимать роды все же и опытному акушеру бывает непросто. Однако она была удивительно уверенной и излучала сплошной покой. По крайней мере, так казалось.

Принимать роды ей помогали другие две женщины – дизайнер и домохозяйка. Несмотря на холод и тьму, им удалось все сделать не хуже профессионалов.

Мама ребенка Анна и ее замечательная дочь Алиса через несколько дней смогли даже эвакуироваться, пережив самую страшную и светлую для них ночь одновременно.

Ирпень – стрельба – Буча

Именно такой маршрут пережила чудом одна семья, которой повезло, если можно так сказать, оказаться неподалеку от дома Ирины.

Они пытались просто эвакуироваться через Бучанский железнодорожный переезд, но там российские оккупанты открыли огонь по машинам. Мать получила пулю в голень, а ее полуторагодовалая дочь – глубокое ранение в ногу.

Ирина делала уже то, что и раньше. Она находила антибиотики и обезболивающие, а также делала уже привычные, к сожалению, перевязки огневых ранений.

Кто-то говорит, что настоящие герои никогда не смотрят на взрыв позади них. Однако теперь мы знаем, что на самом деле они, такие как Ирина, и даже не считают чем-то чрезвычайным свои действия. Именно она и еще множество похожих на нее – приближают общую победу Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пережили оккупацию жители Дымера и что им помогло выстоять.