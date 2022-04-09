Предсмертная записка и пытки концлагерей. Истории жителей Дымера, переживших оккупацию

В мусорнике лежит сверток, в нем две консервные банки и бутылочки от спиртовой настойки боярышника. Это было единственным источником тепла в квартире Галины за последние 10 дней оккупации.

Женщина рассказывает – российские оккупанты не разрешали жителям Дымера выходить из жилищ. Так что ели только то, чем успели запастись к этому.

Теперь уже легче. В квартире появился по крайней мере газ, но о воде и свете пока не мечтать.

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Галина страдает клаустрофобией, а быть в темноте для нее – пытка. Потому и во время активной фазы войны она не могла прятаться в подвале. Как выжила – сама не знает.

Когда российские оккупанты прямой наводкой выстрелили из танка по одной из квартир, то ли ради развлечения, то ли ради устрашения жильцов дома, владельцев не были дома, потому и выжили. Во всех квартирах вылетели стекла от ударной волны, а Галина получила тяжелую контузию.

Не оглохла только потому, что начала в буквальном смысле взывать советские песни.

Над контуженными и запуганными пожилыми людьми в течение месяца издевались, как могли. Как когда-то в концлагерях нацисты во время Второй мировой, в двадцать первом веке те, кто называют себя освободителями, не давали людям ночью даже закрыть глаза.

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Они устраивали так называемые обходы и искали по квартирам диверсантов и наводчиков артиллерии. Оккупанты были вооружены до зубов и редко трезвые.

Доведенные до отчаяния пожилые люди не надеялись выжить. Галина написала предсмертное послание на пачке от чая. Она сделала его для тех, кто нашел бы ее тело.

10 дней без воды, света и тепла. Грела воду на спиртовом лекарстве. С первого до последнего дня была в своей квартире.

Другие жители Дымера рассказали, что в близлежащих домах не осталось вообще уцелевшей двери. Оккупанты не обошли ни одной квартиры – крушили и грабили, не гнушались ничем. Они отбирали у людей автомобили, врывались в сараи и амбары.

Традиции оккупантов – вонь, беспорядок и пленные

Когда-то в поселке было предприятие, которое производило окна. Именно в его помещении русские оккупанты обустроили штаб.

Внутри все в лучших традициях русских солдат – вонь и беспорядок. В одной коробке бутылка из-под белорусской водки, лекарства и медицинский справочник.

Стены щедро украшены нецензурными надписями, очень часто даже там случаются ошибки.

Простить, что кто-то живет лучше их, русские оккупанты, вероятно, не способны. Поэтому стоящий на дворе завода драгоценный автомобиль, который оккупанты не смогли вывезти, они решили изуродовать и испортили – все от радиаторной решетки до внутренней отделки.

Кроме штаба, на оконном заводе были склады и боеприпасы оккупантов. Также в помещении они еще держали в заложниках гражданских дымерцев.

Лишь когда украинская артиллерия ударила по хранилищу захватчиков и начали взрываться снаряды, оккупанты убегали оттуда, как могли. Тогда заложники, которых там содержали россияне, смогли спастись.

Сейчас дыммерцы вспоминают ад оккупации, как страшный сон. Сон, который наконец-то закончился, но от которого оправиться не смогут еще долго.

Эти люди выстояли. Несмотря на все – обстрелы и издевательства в бесчеловечных условиях. Такого оккупанты понять не могли.

Теперь дымерцы постепенно возвращаются к нормальной жизни. Хотя понятие нормы для них уже стерлось.

Напомним, раньше мы рассказывали, как маленькая, но гордая Баштанка держала подход к большим городам. Местные охотники буквально охотились на врага, а трактористы тащили во дворы русские бронемашины.