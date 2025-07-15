В Украине нашли 40-летних “пенсионеров”: где работают и как обходят законы

Украинское законодательство устанавливает четкие сроки ухода на пенсию. Так, с 1 января по 31 декабря 2025 года выйти на пенсию в 60 лет могут те, кто имеет страховой стаж не менее 32 лет. В 63 года есть возможность пенсии для украинцев со стажем от 22 до 32 лет, а в 65 лет — 15-22 года.

Однако в Украине есть и те, кто вышел на пенсию до 50 лет, а некоторые стали пенсионером до 40 лет. Кто эти люди и какие основания для ранней пенсии — Экономическая правда провела свое расследование.

Пенсионеры в 40 лет: кто они и на каких основаниях

Расследование журналистов показало, что из-за предусмотренных законодательством льгот значительная часть украинских прокуроров выходят на пенсию до 50 лет. Есть несколько получающих выплаты, не достигнув и 40 лет.

По данным Минсоцполитики, в Украине есть шесть прокуроров, получающих пенсию за выслугу лет и которым еще не исполнилось 40 лет, говорится в материале.

Эти молодые пенсионеры продолжают работу в органах прокуратуры и получают зарплату вместе с пенсией.

В 2024 году самая высокая пенсия прокурора в Украине составила 251 тысячу гривен в месяц. В начале 2025 года государство ввело специальные коэффициенты для сверхбольших выплат. Это привело к уменьшению размера самых высоких прокурорских пенсий до 51,5 тысячи гривен.

В настоящее время 5739 прокуроров со всей страны получают пенсию за выслугу лет. Из них почти половина, а именно 2262, до сих пор работают. Из этого количества 1150 не исполнилось и 50 лет, а 815 человек находятся в возрасте от 50 до 60 лет.

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Именно правовая коллизия обеспечивает возможность столь раннего выхода на пенсию. Прокуроры подают в суд и требуют установить им пенсии по закону 90-х годов, который разрешал это после 15 лет в прокуратуре. В некоторых случаях это срабатывает.

Также прокурорам через суд удается отменять ограничение максимального размера пенсии (десять прожиточных минимумов). Вместо этого они просят назначить им пенсию по утратившему силу законодательству.

Минсоцполитики приводит данные, согласно которым в Украине 1200 таких прокуроров-пенсионеров. Средний размер их выплат составляет 50 600 грн в месяц.

Средний возраст выхода прокуроров на пенсию — 47 лет. Обычные украинцы имеют право выхода на пенсию в случае наличия 35 лет трудового стажа и не ранее 60 лет (в некоторых случаях — в 63 или 65 лет).

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