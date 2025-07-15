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В Украине нашли 40-летних “пенсионеров”: где работают и как обходят законы

Ирина Танасийчук, журналист сайта 15 июля 2025, 21:00
В Украине нашли 40-летних “пенсионеров”: где работают и как обходят законы
Фото Unsplash, Pixabay

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