Как маленькие городки героически удерживают подступы к большим — история Баштанки

Маленькие городки героически удерживают подступы к большим. Именно благодаря им агрессор до сих пор топчется возле Одессы и не захватил Николаев.

О героической обороне Баштанки; местных охотниках, которые выслеживали врага; о тракторах, которые тащили во дворы российские бронемашины, украинцы создали мемы.

Жители Баштанки силами терробороны и охотников сами отстояли родной город.

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— Колонны разбежались по всей Баштанке, и их по всей Баштанке наши местные ловили, – рассказывает глава территориальной общины Александр Береговой.

Но после достойного отпора враг отомстил — разрушил около 170 домов. Больше о ситуации в маленьком героическом городе узнай в сюжете.