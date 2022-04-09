Як маленькі містечка героїчно тримають підступи до великих — історія Баштанки

Маленькі містечка героїчно тримають підступи до великих. Саме завдяки їм агресор досі тупцює біля Одеси й не захопив Миколаїв.
Про героїчну оборону Баштанки, місцевих мисливців, які полювали на ворога, про трактористів, що тягнули у двори російські бронемашини, створили меми.
Жителі Баштанки силами тероборони та мисливців дійсно відстояли рідне місто.
— Колони розбіглися по всій Баштанці, і їх по всій Баштанці наші місцеві ловили, – розповідає голова територіальної громади Олександр Береговий.
Та після гідної відсічі ворог помстився — зруйнував майже 170 будинків. Більше про ситуацію в маленькому героїчному місті дізнайся в сюжеті.