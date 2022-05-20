Швидка підтримка. Українці зможуть отримати 2000 і 3000 грн просто на вокзалі УЗ

Питання “кому ми потрібні?” раніше звучало досить часто в наших головах. Виявилось, що відповідь проста — нашій державі. Тому вона попіклувалась про своїх громадян та розробила особливу програму підтримки.

Тепер Укрзалізниця та Укрпошта зможуть забезпечити отримання біженцями грошових виплат від держави просто на вокзалі.

Такий спільний проект розробили Офіс президента, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики, Міністерство інфраструктури, Укрзалізниця та Укрпошта як доповнення до програми Там, де вас чекають.

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Якщо Там, де вас чекають дає змогу підібрати та замовити варіант тимчасового розселення вже у потязі, то новий проект ще й зможе забезпечити оперативне надання грошової допомоги біженцям одразу на вокзалі після прибуття.

Метою створення було донести до всіх, хто боїться або не наважується евакуюватися з Донбасу, що на них дійсно чекають.

Ця програма покликана допомогти все ж таки евакуюватись тим, хто підставляє життя під загрозу кожного дня, але досі не наважувався виїхати з найгарячіших точок, мовляв “ми нікому не потрібні!”

Отже, відтепер українці, які евакуюються із зони ведення бойових дій, міст у тимчасовій окупації або оточенні, зможуть отримати грошову допомогу від держави.

Як отримати грошову допомогу на вокзалі

Укрзалізниця передаватиме дані з евакуаційних рейсів своїм колегам з Укрпошти, щоб українці змогли якомога швидше отримати грошову допомогу.

— Ми саме ті компанії, які мають інфраструктуру, достатню для реалізації поставлених державою завдань, — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Відомості працівники залізниці будуть формувати під час руху потягів. Зазначатимуться кількість дітей та дорослих.

Працівники Укрпошти матимуть спеціально облаштовані пункти видачі готівки біженцям. Тому після отримання відомостей зможуть організувати все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.

Наразі такий пункт видачі готівки біженцям існує лише у Львові, але згодом перелік вокзалів розшириться.

Крім того, ще в потязі люди можуть подати заявки на розміщення. Після прибуття на них чекатимуть представники місцевої влади із транспортом, щоб відразу відвезти на поселення.

В якому розмірі надається грошова допомога біженцям

Людям, які евакуювалися, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 грн на кожну дитину чи людину з інвалідністю.

Також 2000 грн можна отримати на кожну людину, старшу 18 років, яка покинула зону бойових дій.

Пасажири п’ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн.

Наскільки ефективна така підтримка

Як зазначає керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський, від початку роботи програми кількість евакуйованих із зони бойових дій збільшилась зі 100–150 осіб на день до 400 людей.

Від самого початку програми ми бачимо, що піклування держави дає свій результат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пільги для учасників бойових дій та їхніх дітей. Читай, на що можна розраховувати та які документи тобі знадобляться.