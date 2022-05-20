Швидка підтримка. Українці зможуть отримати 2000 і 3000 грн просто на вокзалі УЗ

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Травня 2022, 15:30
Українці зможуть отримати 2000 і 3000 грн просто на вокзалі Укрзалізниці
Фото: Facebook, Unsplash

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