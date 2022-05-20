Быстрая поддержка. Украинцы смогут получить 2000 и 3000 грн прямо на вокзале УЗ

Вопрос, кому мы нужны, раньше звучал довольно часто в наших головах. Оказалось, что ответ прост — нашему государству. Правительство позаботилось об украинцах и разработало особую программу поддержки.

Теперь Укрзалізниця и Укрпошта смогут обеспечить получение беженцами денежных выплат от государства прямо на вокзале.

Такой совместный проект разработали Офис президента, Министерство цифровой трансформации, Министерство социальной политики, Министерство инфраструктуры, Укрзалізниця и Укрпошта в качестве дополнения программы Там, де вас чекають.

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Если Там, де вас чекають позволяет подобрать и заказать вариант временного расселения уже в поезде, то новый проект еще и сможет обеспечить оперативное предоставление денежной помощи беженцам уже на вокзале по прибытии.

Целью создания было донести до всех, кто боится или не решается эвакуироваться из Донбасса, что их действительно ждут.

Эта программа призвана помочь все же эвакуироваться тем, кто подставляет жизнь под угрозу каждый день, но до сих пор не решался уехать из самых горячих точек, мол “мы никому не нужны!”

Таким образом, отныне украинцы, эвакуируемые из зоны ведения боевых действий, городов во временной оккупации или окружении, смогут получить денежную помощь от государства.

Как получить выплаты на вокзале УЗ

Укрзалізниця будет передавать данные по эвакуационным рейсам своим коллегам из Укрпошти, чтобы украинцы смогли как можно быстрее получить денежную помощь.

Мы те компании, у которых есть инфраструктура, достаточная для реализации поставленных государством задач, — прокомментировал генеральный директор Укрпошти Игорь Смелянский.

Ведомости работники железной дороги будут формировать во время движения поездов. Указывается количество детей и взрослых.

У работников Укрпошти будут специально оборудованные пункты выдачи наличных беженцам. Поэтому после получения сведений они смогут организовать все необходимое, чтобы люди после выхода из поезда могли получить средства.

Пока такой пункт выдачи наличных беженцам оборудован только во Львове, но в дальнейшем перечень вокзалов расширится.

Кроме того, еще в поезде люди могут подать заявки на размещение. По прибытии их будут ждать представители местных властей с транспортом, чтобы сразу отвезти на поселение.

В каком размере предоставляется денежная помощь беженцам

Людям, которые эвакуировались, государство оказывает единовременную помощь в размере 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью.

Также 2000 грн можно получить на каждого человека старше 18 лет, который покинул зону боевых действий.

Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тыс. грн.

Насколько эффективна такая поддержка

Как отмечает руководитель пассажирского направления Укрзалізниці Александр Перцовский, с начала работы программы количество эвакуированных из зоны боевых действий увеличилось со 100-150 человек в день до 400 человек.

С самого начала программы мы видим, что забота государства дает свой результат.

Напомним, ранее мы рассказывали о льготах для участников боевых действий и их детях. Читай, на что можно рассчитывать и какие документы тебе понадобятся.