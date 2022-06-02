Комфорт и покой малышей прежде всего! Как работает детский кинотеатр в поездах Укрзалізниці

Впервые с начала полномасштабного вторжения Укрзалізниця возобновила детский кинотеатр в поезде Интерсити+, курсирующий из Киева в Винницу и Чернигов.

Мы запустили его буквально за два дня до начала войны, и поезд с кинотеатром успел совершить только один рейс.

После этого началась большая эвакуация, и кинотеатр пришлось демонтировать — чтобы дать больше места для эвакуируемых пассажиров, — пишут в Telegram-канале Укрзалізниці.

И вот вчера, 1 июня, железная дорога снова возобновила функционирование кинотеатра. К нему будут иметь доступ все дети независимо от класса мест.

Сейчас также смотрят

Пока наши защитники борются на передовой за само существование нашего государства — мы боремся за комфорт и спокойствие наших самых маленьких пассажиров, и планируем делать это дальше, — отмечают железнодорожники.

Медицинский поезд в Украине эвакуирует людей из горячих точек. В передвижном мини-госпитале есть несколько вагонов, в том числе и вагон интенсивной терапии.