Поезда в Европу: куда можно выехать по железной дороге из Украины и сколько стоят билеты

Раньше можно было бы выбрать практически любое направление для летнего путешествия. Несколько кликов – и все запланировано. Быстрее всего было, конечно, самолетом.

Однако времена изменились, как и причины для поездки. Чаще всего украинцы стремятся выехать в Европу. На поезде сделать это также возможно. Железная дорога сейчас стала едва ли не самым важным транспортом, который соединяет не только города, но и страны.

Куда можно выехать на поезде из Украины, по какому расписанию курсируют поезда и какие цены на билеты — читай в нашем материале.

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Куда из Украины можно выехать поездом

Как сообщает Укрзалізниця, сейчас у Украины есть железнодорожное сообщение с четырьмя странами —Польшей, Австрией, Венгрией и Чехией.

Поезда в Польшу

Прямым поездом можно добраться в такие польские города: Перемышль, Хелм и Варшава.

Поезда в Австрию

В Австрию также можно добраться поездом напрямую. Поезд курсирует до столицы, Вены.

Поезд в Венгрию

Также есть возможность добраться напрямую в венгерский Будапешт.

Поезд в Чехию

Добраться в Прагу можно будет только с пересадкой в польском Перемышле. Рейсы будут курсировать, начиная с 11 июня. Об этом сообщил чешский перевозчик RegioJet.

Расписание поездов и приблизительная стоимость билета

Билеты в Польшу можно купить как онлайн на официальном сайте Укрзалізниці, так и на железнодорожном вокзале. Важно помнить, что в связи с военным положением, время отправления и прибытия может меняться.

08:30 – 19:53 – Киев-Пассажирский – Пшемысль

Сидячее место первого класса стоит 1176,87 грн.

Сидячее место второго класса стоит 828,05 грн.

15:54 – 07:21 – Одесса-Главная – Пшемысль

Место в вагоне Купе обойдется в 1079,45 грн.

17:00 – 05:00 – Киев-Пассажирский – Пшемысль

Сидячее место первого класса стоит 1176,87 грн.

Сидячее место второго класса стоит 828,05 грн.

22:54 – 12:30 – Киев-Пассажирский – Хелм

Место в вагоне Купе будет стоить 994,60 грн.

Место в вагоне Люкс будет стоить 1308,85 грн.

До Хелма можно добраться поездом сообщением Киев-Пассажирский – Варшава Восточная. Он отправляется вечером в 19:13 и прибывает на следующий день утром в 10:46.

18:23 – 11:33 – Киев-Пассажирский – Варшава Восточная

Место в вагоне Мягкий будет стоить 1415,69 грн.

Как отмечают представители Укрзалізниці, билеты в Австрию (Вена) и Венгрию (Будапешт) можно купить исключительно в международных кассах железнодорожного вокзала в Киеве.

Поездка Киев – Вена ориентировочно будет стоить 2800 грн.

Поездка Киев – Будапешт ориентировочно обойдется в 2400 грн.

В Укрзалізниці отмечают, что добраться до Чехии (Прага) можно будет только с ориентировочной двухчасовой пересадкой в ​​Пшемысле. Цену нужно будет уточнять уже на польском вокзале.

Поездка Киев – Прага ориентировочно будет стоить €25 (около 780 грн.)

Поездка Львов – Прага будет ориентировочно стоить €9 (около 280 грн).

Напомним, ранее мы рассказывали, как Укрзалізниця установила детский кинотеатр в поезде Интерсити+, который курсирует из Киева в Винницу и Чернигов.

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