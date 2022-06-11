Украинцы обустроились в Польше спустя три месяца — планируют ли возвращаться домой?

Сейчас в Польше почти полтора миллиона украинцев, которые были вынуждены бежать от войны в Украине. Многие из них постепенно возвращаются домой, но большинство пока пытаются обустроиться в Польше.

Украинцы в Польше ищут работу, учат язык и арендуют жилье.

Кто-то в восторге и говорит, что планирует жить в Польше. А кто-то очень скучает и возвращается домой.

Как адаптируются заграницей и планируют ли возвращаться в Украину беженцы – узнавала Наталья Жуковская.

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А если ты навестил родных и возвращаешься на чужбину, читай, какие поезда из Украины в Европу курсируют и сколько стоит билет. Спойлер: уже в четыре страны Евросоюза ты можешь добраться железнодорожным транспортом.