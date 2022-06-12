Lifestyle

Затяжна війна може “вимити” з України кілька мільйонів людей — як повернути українців додому

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 12 Червня 2022, 19:30

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