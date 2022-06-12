Затяжна війна може “вимити” з України кілька мільйонів людей — як повернути українців додому

Майже 2,5 млн українських біженців уже повернулись додому. Водночас ще близько 4 млн досі залишаються за кордоном.

За даними соціологів, майже 2/3 українок, які виїхали в Європу, мають вищу освіту. Більшість володіє англійською. Євросоюз здивований і охоче працевлаштовує їх.

Утім, якщо війна затягнеться, Україна ризикує втратити велику частину своїх громадян.

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Я боюсь, що велика частина людей адаптується в країнах виїзду. Для них — це добре, для країни — це погано. Затяжна війна “вимиє” з України, можливо, кілька мільйонів людей.

Про це говорить директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Елла Лібанова.

У 21 столітті найбільша цінність — не нафта чи газ, а люди! І європейці охоче опікуються українцями, зокрема сподіваючись, що вони залишаться.

Як повернути наших людей додому? Точно потрібно підтримувати тісний зв‘язок з ними:

Дозволяти працювати дистанційно, щоб їм не доводилося шукати роботу там.

Пропонувати онлайн-освіту дітям, щоб вони не забували шкільних друзів.

Забезпечувати доступний мобільний зв’язок.

Водночас варто обережно впроваджувати будь-які зміни. Приміром, повернення офлайн-освіти з вересня може бути проблемою для наших педагогів, адже десятки тисяч їх виїхали. Їм варто дати можливість працювати онлайн.

Нині всі надії передусім на наші Збройні сили! Що швидше вони звільнять нашу землю від окупантів, то швидше в Україні запанує мир, буде можливість відбудовувати економіку, впроваджувати реформи й повертати наших співвітчизників, за яких уже борються в Європі.

А якщо ти сумніваєшся, чи варто повертатись додому, то квадрат Декарта допоможе розібратись у своїх почуттях.

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