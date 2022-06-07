Війни та миру не буде: Вітренко про освітній процес офлайн та зміни у навчальній програмі в Україні

Перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко розповів про освітній процес офлайн в Україні та зміни у навчальній програмі, зокрема у предметі Зарубіжна література.

Багато російських книг планують повністю виключити з вивчення освітньої програми.

1 вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн, — повідомив Андрій Вітренко.

Офлайн — це поза зв’язком. Йдеться про навчання з фізичною присутністю учнів. Нагадаємо, останнім часом через пандемію більшість освітніх закладів проводили навчання в онлайн-режимі, тобто учні та студенти виконували завдання та складали тести в інтернеті або по відеозв’язку.

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Що ж стосується змін у програмі українських шкіл, згідно з наказом Міносвіти працюють високопрофесійні робочі групи, які мають розробити нові навчальні плани.

Насамперед предмет Захист Вітчизни отримає більш практичне спрямування. Крім того, буде посилено національно-патріотичне виховання.

Також ще одна важлива зміна у предметі стосуватиметься додавання окремого блоку, який буде зосереджений на темі протимінної діяльності.

Ще один предмет, який зазнає модифікацій, це, звісно, Зарубіжна література. Будуть виключені певні твори.

Війну і мир в Україні більше вивчати не будуть.

Тобто все, що оспівують ворожі війська, зникне з програми цього предмету.

Предмети Історія України та Всесвітня історія ґрунтуються на українських архівних документах, тому у цьому випадку є чим пишатись. Зміни будуть внесені у методологію викладання.

Важливий момент, що буде винесена окремо тема відносин української нації з “руським міром” на основі історичної правди.

Українські книгозбірні також очищуються від ворожої так званої культури. Читай, як бібліотеки прибирають з полиць російські книги, які пропагують війну, насильство, національну та релігійну ворожнечу.