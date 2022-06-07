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Війни та миру не буде: Вітренко про освітній процес офлайн та зміни у навчальній програмі в Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Червня 2022, 17:30

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