Первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко рассказал об образовательном процессе в Украине и изменениях в учебной программе, в частности, в предмете Зарубежная литература.

Многие российские книги планируют полностью исключить из изучения образовательной программы.

1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, — сообщил Андрей Витренко.

Офлайн – это вне связи. Речь идет об обучении с физическим присутствием учащихся. Напомним, в последнее время из-за пандемии большинство образовательных учреждений проводили обучение в онлайн-режиме, то есть ученики и студенты выполняли задания и сдавали тесты в интернете или по видеосвязи.

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Что касается изменений в программе украинских школ, согласно приказу Минобразования работают высокопрофессиональные рабочие группы, которые должны создать новые учебные планы.

В первую очередь предмет Защита Отечества получит более практическую направленность. Кроме того, будет усилено национально-патриотическое воспитание.

Еще одно важное изменение в предмете будет касаться добавления отдельного блока, который будет сосредоточен на теме противоминной деятельности.

Еще один предмет, который претерпевает модификации, это, разумеется, Зарубежная литература. Будут исключены некоторые произведения.

Войну и мир в Украине больше не будут изучать.

То есть все, что воспевают вражеские войска, исчезнет из программы этого предмета.

Предметы История Украины и Всемирная история основываются на украинских архивных документах, так что в этом случае нам есть чем гордиться. Изменения будут внесены в методологию преподавания.

Важный момент, что будет отдельно вынесена тема отношений украинской нации с “русским миром” на основе исторической правды.

Украинские библиотеки также очищаются от враждебной так называемой культуры. Читай, как библиотеки убирают с полок русские книги, пропагандирующие войну, насилие, национальную и религиозную вражду.