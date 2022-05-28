Советскому и русскому хламу не место на полках! Очистка украинских библиотек от вражеской литературы

Украинские библиотеки очищаются от советской и русской литературы. С полок убирают книги, пропагандирующие войну, насилие, национальную и религиозную рознь.
В список Совета по библиотечному делу при Минкульте попало с десяток издательств и почти полсотни авторов, поддерживающих российскую агрессию в отношении Украины.
Всю эту литературу уберут из открытого доступа. Некоторые научные произведения, не имеющие украинского перевода, будут помещены в закрытые фонды.
Всю эту литературу уберут из открытого доступа. Некоторые научные произведения, не имеющие украинского перевода, будут помещены в закрытые фонды.
Равно как и произведения русских классиков, которые есть в учебной программе школьников и студентов.
Большинство читателей такие шаги поддерживают, потому что уже давно предпочитают книги на украинском. И выбор, говорят, все-таки есть. Ведь полки пестрят книгами украинских авторов, в том числе и о современной войне с российским агрессором.
Процесс очищения фондов будет длиться не один месяц, говорят библиотекари. Всего из украинских библиотек уберут около 100 миллионов экземпляров русской и советской литературы.
Наши мастера пера достойно конкурируют с мировыми классиками. Так, книги украинской писательницы Люко Дашвар продаются сотнями тысяч тиражей.
Читай, что рассказала телеведущая Надежда Матвеева о книге Люко Дашвар Покров и почему ее нужно прочесть украинцам.