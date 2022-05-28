Советскому и русскому хламу не место на полках! Очистка украинских библиотек от вражеской литературы

Украинские библиотеки очищаются от советской и русской литературы. С полок убирают книги, пропагандирующие войну, насилие, национальную и религиозную рознь.

В список Совета по библиотечному делу при Минкульте попало с десяток издательств и почти полсотни авторов, поддерживающих российскую агрессию в отношении Украины.

Всю эту литературу уберут из открытого доступа. Некоторые научные произведения, не имеющие украинского перевода, будут помещены в закрытые фонды.

Равно как и произведения русских классиков, которые есть в учебной программе школьников и студентов.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Большинство читателей такие шаги поддерживают, потому что уже давно предпочитают книги на украинском. И выбор, говорят, все-таки есть. Ведь полки пестрят книгами украинских авторов, в том числе и о современной войне с российским агрессором.

Процесс очищения фондов будет длиться не один месяц, говорят библиотекари. Всего из украинских библиотек уберут около 100 миллионов экземпляров русской и советской литературы.

Наши мастера пера достойно конкурируют с мировыми классиками. Так, книги украинской писательницы Люко Дашвар продаются сотнями тысяч тиражей.

Читай, что рассказала телеведущая Надежда Матвеева о книге Люко Дашвар Покров и почему ее нужно прочесть украинцам.