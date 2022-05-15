Сила книг, написанных женщиной — Матвеева посоветовала украинкам прочесть книгу Люко Дашвар

Телеведущую Надежду Матвееву миллионы украинцев знают по программе Все буде добре. Она о покое, уверенности и домашнем уюте. После 24 февраля Надежда не могла искренне озвучивать фразу, которую ранее произносила на всю страну.

В рубрике Книга від зірки телеведущая рассказала о книге, которая после начала полномасштабной войны помогла ей с уверенностью и внутренним спокойствием снова говорить миллионам украинцев, что все на самом деле будет хорошо.

Люко Дашвар — Покров

Принять тяжелую действительность Надежде помогла любимая писательница Люко Дашвар и ее книга Покров.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Это субъективная история жизни на фоне головокружительных событий. Это то, что происходит с каждой украинкой и украинцем сейчас.

Каждый из нас может вспомнить, что два месяца назад имел личные планы, переживал какие-то бурные события собственной жизни, которые казались самыми значимыми. А потом мир для нас изменился вместе с тем, как стало понятно, что в Украину пришла война.

И, следовательно, мы измеряем свою жизнь совсем другими масштабами. Свои беды, свои радости не могут быть отделены от жизни страны. И так же в сюжете книги Покров, — рассказывает Надежда.

Книги Люко Дашвар продаются сотнями тысяч тиражей! И это в Украине, где писательским успехом считается тираж более десяти тысяч. Женщина изменила свою жизнь в 50 лет, когда из журналистки стала достаточно успешной писательницей.

Сила книг, написанных женщиной

Несмотря на фантастический успех, литературные критики порицают Люко Дашвар за чрезмерную драматичность и эмоциональность.

Это сила книг, написанных женщиной. Мы живем эмоциями — пренебрегать этим не нужно, — комментирует телеведущая.

Так и Надежда Матвеева вместо того, чтобы игнорировать гнев, отчаяние и страх — позволила себе чувствовать.

По ее словам, украинские женщины могут быть очень сильными, когда это необходимо. Поэтому эта книга будет и поддержкой, и вдохновением, и опорой, потому что это чисто украинское видение.

Теперь телеведущая снова повторяет, что все будет хорошо. И ни на секунду в этом не сомневается.

Я могу сказать точно, что все будет хорошо. Потому что за нами правда. Мы знаем, что мы защищаем. И на нашей стороне великая сила. Сила добра, понимания, еще и помощь со всего мира, который видит, что происходит.

Наша нация испокон веков славится творчеством и умением рифмовать. Именно в трудные времена появлялись самые известные произведения украинских классиков. Читай стихи о войне в Украине.