Шоу-биз

Сила книг, написанных женщиной — Матвеева посоветовала украинкам прочесть книгу Люко Дашвар

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 15 мая 2022, 13:00
Люко Дашвар - Покров - Надія Матвєєва про книгу

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Глубоко, больно, сильно — Kalush Orchestra выпустили новый клип на песню Stefania

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