Сила книг, написаних жінкою — Матвєєва порадила українкам прочитати книгу Люко Дашвар

Телеведучу Надію Матвєєву мільйони українців знають за програмою Все буде добре. Вона про спокій, упевненість та домашній затишок. Після 24 лютого Надія не могла щиро озвучувати фразу, за якою її знає вся країна.

У рубриці Книжка від зірки телеведуча розповіла про книгу, яка після початку повномасштабної війни допомогла їй з упевненістю і внутрішнім спокоєм знову промовляти до мільйонів українців, що все насправді буде добре.

Люко Дашвар — Покров

Прийняти тяжку дійсність Надії допомогла улюблена письменниця Люко Дашвар і її книжка Покров.

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— Це суб’єктивна історія життя на тлі карколомних подій. Це те, що відбувається з кожною українкою і українцем зараз.

Кожен з нас може згадати, що два місяці тому мав особисті плани, якійсь буремні події власного життя, які здавалися найголовнішими. А потім світ для нас змінився водночас з тим, як стало зрозуміло, що війна в Україні.

І, отже, ми вимірюємо своє життя зовсім іншими масштабами. Свої біди, свої радості не можуть бути відокремлені від життя країни. І так само у сюжеті книги Покров, — розповідає Надія.

Книжки Люко Дашвар продаються сотнями тисяч тиражів! І це в Україні, де письменницьким успіхом вважається тираж понад десять тисяч. Українська письменниця змінила своє життя у 50 років, коли з журналістки стала доволі успішною письменницею.

Сила книг, написаних жінкою

Попри фантастичний успіх, літературні критики сварять Люко Дашвар за надмірну драматичність та емоційність.

Це сила книг, написаних жінкою. Ми живемо емоціями — нехтувати цим непотрібно, — коментує телеведуча.

Так Надія Матвєєва замість ігнорувати гнів, розпач і страх — дозволила собі відчувати.

За її словами, українські жінки можуть бути дуже сильними, коли це необхідно. Тому ця книга буде і підтримкою, і натхненням, і опорою, тому що це суто українське бачення.

Тепер телеведуча знову повторює, що все буде добре. І ні на мить у цьому не сумнівається.

Я можу сказати точно, що все буде добре. Тому що за нами правда. Ми знаємо, що ми захищаємо. І на нашому боці велика сила. Сила добра, розуміння, ще й допомога в усьому світі, який бачить, що відбувається.

Наша нація споконвіку славиться творчістю та вмінням римувати. Саме у скрутні часи з’являлися чи не найвідоміші твори українських класиків. Читай вірші про війну в Україні.