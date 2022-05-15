А что, если бы никто не сопротивлялся нацизму? Отрывок из книги Бориса Джонсона — Фактор Черчилля

Темные времена обнаруживают лучших друзей и сильных лидеров. Когда-то действительно выдающуюся фигуру обнаружила Вторая мировая война, сделав Уинстона Черчилля видимым для всего мира. Его поступки были красноречивее его пылких речей.

Теперь, когда не успело пройти и столетие от тех выдающихся шагов британского премьер-министра, его коллега Борис Джонсон решительно продолжает достойную историю внешней политики своего предшественника.

Немало усилий было положено на изучение всех деталей такой, казалось, далекой войны против нацизма для книги Фактор Черчилля: Как один человек изменил историю.

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Однако, как оказалось, она дала не только понимание хода мнений величайшей фигуры прошлого века, но и дала сил на новую борьбу против новорожденного тоталитарного режима 21 века.

Вікна вместе с издательством Vivat выбрали отрывок из книги Бориса Джонсона Фактор Черчилля: Как один человек изменил историю, чтобы каждый украинский смог и для себя найти ответы на важные вопросы.

Некоторые из лучших современных историков прибегали к такому моделированию, и подавляющее большинство их выводов свидетельствует об одном:

Если бы в 1940 году Британия перестала сопротивляться, это создало бы предпосылки для непоправимой катастрофы во всей Европе.

Тогда бы Гитлер победил наверняка. В частности, гораздо раньше, чем в июне 1941-го, он мог бы запустить план Барбаросса, нападение на Россию. И надоедливые бритты уже не создавали бы проблем в Средиземноморье и североафриканской пустыне, сковывая продвижение его людей и техники.

Он направил бы на Россию всю свою ярость — как всегда и планировал, хотя и заключал со скрещенными за спиной пальцами нацистско-советский пакт.

И почти наверняка все сложилось бы еще до того, как наступил тот морозный ужас, который остановил его кампанию. Достижения вермахта действительно поражали: миллионы квадратных миль захвачены, миллионы человек пленены. Вооруженные силы почти не взяли Сталинград и достигли Москвы.

Представьте только, если бы им удалось захватить и Москву

Обезглавить коммунистический режим, загнать Сталина в ступор, от которого тот не оклигал бы (а у него уже был нервный срыв, когда немецкие танки пересекли границу).

Историки даже рассматривали сценарий стремительного (с участием, вероятно, жертв коллективизации из среднего класса населения) самоуничтожения режима коммунистической тирании и установления марионеточного пронацистского режима. А что дальше?

Тогда у Гитлера и Гиммлера с остальными их сатанинскими командами была бы возможность пользоваться этим гигантским полотном от Атлантики до Урала, чтобы по своему видению нарисовать отвратительное подобие правления.

И без Британии некому бы их остановить, никто бы не помешал, не было бы никого, кто мог бы по крайней мере набраться моральной воли осудить их.

В Америке возобладали бы изоляционисты: если Британия не собирается рисковать человеческими жизнями, то зачем это им? Возможно, и Берлин (помешанная идея Альберта Шпеера) была бы переименована в новую столицу мира под названием Германия.

…Беспрепятственно, а что важнее — безосудно, нацисты приступили бы к выполнению своего замысла по уничтожению тех, кто был им не годен: евреев, цыган, гомосексуалистов, душевно нездоровых и рожденных с недостатками.

Дав волю своему воображению, они бы проводили эксперименты над человеческим телом: ужасные, беспрецедентные, жестокие и невероятно дерзкие.

Когда летом 1940 года Уинстон Черчилль говорил, что Европу поглотит “бездна новой Темной эпохи — еще более зловещей и, вероятно, еще более длительной благодаря энергии извращенной науки”, он как никогда был близок к истине. Следовательно, это самый вероятный из альтернативных миров.

А если бы Гитлер не преодолел Россию, если бы Сталин отразил атаку — сложилось бы все лучше?

Мы оказались в ситуации разделения Европы между двумя формами тоталитаризма.

С одной стороны мир терроризировал бы КГБ или Штази, а с другой — гестапо; в любом случае население жило бы под страхом стука в дверь среди ночи, безосновательных арестов, лагерей и невозможности что-либо опротестовать.

В нашем мире сегодня около 200 стран, из которых примерно 120 могут в той или иной степени похвастаться демократическим строем, а именно правом избирателей решать свою судьбу.

Большая часть мира, по крайней мере, на словах, признает идею демократии, которая, как сказал когда-то Черчилль, является худшей формой правления, если не считать всех остальных.

А найдется ли хоть один человек, который действительно поверит, что демократия оставалась бы на троне, если бы в мире царили Сталин или Гитлер или хотя бы их режимы?

Абсурдные привычки навязывать свою справедливость и правоту в ходе истории привели бы к привычке и принятию людьми удручающего поучения: мол, богам угодна тирания, и именно этот строй нужен нашему недееспособному виду.

Напомним, ранее в рубрике Книга от Звезды телеведущая Янина Соколова рассказала о книге Бориса Джонсона, которую он написал о своем предшественнике времен Второй мировой — Уинстоне Черчилле.