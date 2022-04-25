Борис Джонсон — Фактор Черчилля: Янина Соколова рассказала о параллелях книги с войной в Украине

Украина в ближайшие дни получит очередную финансовую и военную помощь от братского народа — британцев. В публичных речах премьер-министр Борис Джонсон сам называет украинцев братьями и сестрами.

Он стал первым политиком, который без официоза и протокола посетил Киев во время полномасштабной войны. В рубрике Книжка від Зірки телеведущая Янина Соколова рассказала о книге Бориса Джонсона, которую он написал о своем предшественнике времен Второй мировой — Уинстоне Черчилле. Книга называется Фактор Черчилля.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Вам не будет скучно читать, потому что это все с чувством юмора, жизненными историями и с перекрестными моментами в войне, которые, я уверена, будут у вас ассоциироваться с войной, которую мы сейчас ведем с россиянами, — рассказывает Янина Соколова.

Джонсон писал книгу о своем кумире Черчилле, а вышло еще и о ментальности британцев перед лицом войны. Когда европейские лидеры полагались на политику умиротворения Гитлера, тогдашний британский премьер Черчилль публично назвал его плодом ада и призвал мир, объединившись, ударить по Германии.

Этот момент, как нации в войне себя проявляют и как мы схожи с британцами, действительно будет открытием для украинцев, которые прочитают эту книгу, — отмечает телеведущая.

После 24 февраля авторитетные мировые издания стали сравнивать Джонсона с его кумиром Черчиллем.

Украинцы сегодня противостоят злу, угрожающему всему миру. И в этой исторической борьбе находят новых друзей.

Прочитав эту книгу, вы поймете, почему вам всем нужно идти до конца. Ничего не бояться и помнить, что даже если есть проигранное сейчас одно сражение, то война все равно будет выиграна нами.

Тот, кто не знает своей истории, обречен проживать ее снова и снова, а значит, не иметь будущего. Чтобы понять, что и почему сейчас происходит в Украине, следует смотреть глубже в прошлое. Узнай, какие книги по истории Украины следует прочитать.