Борис Джонсон — Фактор Черчилля: Яніна Соколова розповіла про паралелі книги з війною в Україні 

Україна найближчими днями отримає чергову фінансову та військову допомогу від братнього народу — британців. У публічних промовах прем’єр-міністр Борис Джонсон сам називає українців братами та сестрами.

Він став першим політиком, який без офіціозу та протоколу відвідав Київ під час повномасштабної війни. У рубриці Книжка від Зірки телеведуча Яніна Соколова розповіла про книгу Бориса Джонсона, яку він написав про свого попередника часів Другої світової — Вінстона Черчилля. Книга називається Фактор Черчилля.

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Вам не буде нудно читати, бо це все з почуттям гумору, життєвими історіями й з перехресними моментами у війні, які, я впевнена, будуть у вас асоціюватися з війною, яку ми зараз ведемо з росіянами, — розповідає Яніна Соколова.

Джонсон писав книжку про свого кумира Черчилля, а вийшло ще й про ментальність британців перед лицем війни. Коли європейські лідери покладалися на політику умиротворення Гітлера, тодішній британський прем’єр Черчилль публічно назвав його виплодком пекла й закликав світ, об’єднавшись, ударити по Німеччині.

Оцей момент, як нації у війні себе проявляють і як ми схожі з британцями, насправді буде відкриттям для українців, які прочитають цю книгу, — зазначає телеведуча.

Після 24 лютого авторитетні світові видання почали порівнювати Джонсона з його кумиром Черчиллем.

Українці сьогодні протистоять злу, яке загрожує всьому світу. І в цій історичній боротьбі знаходять нових друзів.

Прочитавши цю книгу, ви зрозумієте, чому вам всім треба йти до кінця. Нічого не боятися і пам’ятати, що навіть якщо є програна зараз одна битва, то війна все одно буде виграна нами.

Той, хто не знає своєї історії, приречений проживати її знову і знову, а отже, не мати майбутнього. Щоб зрозуміти, що і чому зараз відбувається в Україні, варто дивитися глибше у давнину. Читай, які книги з історії України варто прочитати.