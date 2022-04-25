Lifestyle

Борис Джонсон — Фактор Черчилля: Яніна Соколова розповіла про паралелі книги з війною в Україні 

Емма Антонюк, журналістка програми Вікна-новини 25 Квітня 2022, 07:00

Більше відео
концерт Океан Ельзи онлайн
І все буде добре! Океан Ельзи дає благодійний концерт на Великдень — дивись онлайн виступ Вакарчука
0:05:03
Великдень у Києві 2022 - ситуація в місті та області 24 квітня
Великдень зі сльозами на очах: як пройшли святкові служби у храмах Київщини
0:00:56
Епіфаній
Мужності й сили духу! Епіфаній привітав вірян з Великоднем
0:02:50
Автошкола у Дніпрі безкоштовно навчає українок-переселенок
Безкоштовне водійське посвідчення для жінок-переселенок: як автошкола у Дніпрі допомагає ВПО
Дивитись більше

Останні відео
0:03:55
Борис Джонсон - Фактор Черчилля - про що книга

Борис Джонсон — Фактор Черчилля: Яніна Соколова розповіла про паралелі книги з війною в Україні 
Карта бойових дій в Україні 25.04
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 квітня
чорнобаївка
ЗСУ можуть і 17 разів. У чому феномен Чорнобаївки та найкращі меми від українців
Борис Джонсон — Фактор Черчилля: Яніна Соколова розповіла про паралелі книги з війною в Україні 
Азовсталь: що ми знаємо про “червоний прапор” для росіян, та у чому міць підприємства
Обстріл Одеси
Люди, рятуючись від пожежі, вистрибували з вікон: репортаж з лікарні та історії людей з Одеси
0:02:21
Перехоплені розмови російських військових з родичами
Мобілізують психічнохворих та готують обстріли: добірка перехоплених розмов росіян
Великдень в Україні
Великдень 2022 в Україні: як під час війни святкували у різних куточках країни
0:02:25
Великдень на Чернігівщині - ситуація в області 24.04.2022
Цьогоріч не радісно — як бабуся на Чернігівщині зустрічає свято у зруйнованому окупантами селі
концерт Океан Ельзи онлайн
І все буде добре! Океан Ельзи дає благодійний концерт на Великдень — дивись онлайн виступ Вакарчука
0:02:30
Президентські вибори у Франції - як проходить другий тур
Другий тур президентських виборів у Франції: чому Україну турбує доля Макрона
Більше відео
Карта бойових дій в Україні 25.04
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 квітня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь