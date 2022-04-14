Без знання минулого немає майбутнього — ТОП-5 захопливих книжок з історії України

Той, хто не знає своєї історії, приречений проживати її знову і знову, а отже, не мати майбутнього. Щоб зрозуміти, що і чому зараз відбувається в Україні, варто дивитися глибше у давнину.

Ми разом з видавництвом Vivat рекомендуємо ТОП-5 пізнавальних та захопливих книжок, які пояснюють драматичну історію нашої держави.

Країна жіночого роду, упорядник Вахтанг Кіпіані

Видатні українки 20-го століття часто лишаються непомітними. Про долю деяких героїнь цієї книжки хтось, можливо, почує вперше, однак їхню роль в українській історії не варто применшувати.

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Це лікарки, учительки, учасниці національно-визвольного руху, політув’язнені, журналістки, військовички, культурні діячки… Без них — сильних, активних, відданих — сторінки нашого роду були б зовсім інакшими.

У цій книжці зібрано інтерв’ю, свідчення, архівні документи й довідки про визначних жінок України — матеріали ресурсу Історична правда.

Серед них і унікальне інтерв’ю Квітки Цісик, і розмова з дослідницею жіночого руху Мартою Богачевською-Хом’як, і статті про докторку медицини Розалію Ліфшиць-Винниченко, підпільницю Ірину Тимочку — “Христю”, письменницю Олену Телігу, а також про Лесю-українку, маму Георгія Гонгадзе.

Дисиденти, Вахтанг Кіпіані

Збірник інтерв’ю Вахтанга Кіпіані з дисидентами — це розмови з тими, хто підважував фундамент, на якому трималася в’язниця під назвою Радянський Союз. Люди, які кидали виклик системі, були дуже різні — і за віком, і за переконаннями, і за статтю, і за національністю.

Баліс Ґаяускас, який відбув 37 років у неволі, а в уже незалежній Литві очолив Службу безпеки; Калью Мятік, звинувачений свого часу в антирадянській діяльності в лавах підпільного Демократичного руху Естонії; Мустафа Джемілєв, який боровся за права кримських татар.

Загалом 20 дисидентів, розмови з якими висвітлюють безліч питань, що не втрачають актуальності й сьогодні.

Зродились ми великої години… ОУН УПА Історична правда, Вахтанг Кіпіані

Український визвольний рух минулого століття, зокрема діяльність ОУН і УПА, належить до тих малодосліджених явищ минулого, без яких не можна осягнути феномен незалежної України. Отже, хто ж такі “бандерівці” і за що вони боролись?

З цієї книжки ви дізнаєтеся про:

лідерів і рядових учасників повстанського руху та підпілля;

історію руху опору 1930–1950-х років;

організаційні засади діяльності ОУН і УПА;

буденне життя й побут вояків.

Друга світова. Непридумані історії. (Не) наша, жива, інша, Вахтанг Кіпіані

Війна розділила родини, позбавила життів та скалічила долі мільйонів людей. Навіть через багато десятиліть з’являються нові деталі, спогади та свідчення.

Війна (не) наша — не тільки за Батьківщину, а й за інтереси кількох тоталітарних держав.

а й за інтереси кількох тоталітарних держав. Війна наша — навіть через 80 років.

Війна жива — ми пам’ятаємо.

Війна інша — різна для всіх, бо кожен бачить і розуміє її по-своєму.

Книжка складається з реальних сімейних історій, переказаних зі слів батьків, бабусь і дідусів. Автори статей, зібраних завдяки науково-популярному виданню Історична правда, розповідають про найстрашнішу війну минулого століття, про долі тих людей, чиї життя назавжди розділилися на “до” і “після”.

Незламний, Мустафа Джємілев

Мустафа Джемілєв — національний лідер кримських татар, символ єднання депортованого народу і повернення його на рідну землю. Він присвятив своє життя боротьбі з системою, пройшов радянські тюрми, голодування, залякування — і переміг.

Але анексія Криму 2014 року розпочала новий виток випробувань. Тепер знаний дисидент, правозахисник, уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу на міжнародному рівні відстоює права своєї батьківщини.

Віталій Запека (позивний Спілберг) — український письменник, доброволець, боєць батальйону Полтава.

Під час свого перебування на фронті він написав книжку Полінка, яка призначалася його новонародженій онуці. Читай, що розповів Віталій Запека про книжку Полінка та війну.