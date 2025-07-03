BRIEF: удар по ТЦК в Полтаві і третій бій Усика з Ф’юрі — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 3 липня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 3 липня

Росія вночі атакувала Шахедами Одесу, безпілотник влетів у верхні поверхи житлового будинку. П’ятеро людей постраждали, мешканців довелося діставати з будівлі за допомогою спецтехніки.

Вдень ворог вдарив ракетою по морському порту в Одесі. У цей час вивантажували метал із судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Внаслідок атаки загинули двоє — докер-механізатор і водій вантажівки. Ще шестеро отримали поранення, серед них працівники порту, водій і двоє сирійських членів екіпажу цивільного судна.

Ворог поцілив дронами в будівлю ТЦК у Полтаві, повідомили у Сухопутних військах. Загинуло двоє осіб, ще 47 дістали поранення.

Померла акторка та народна артистка України Тетяна Шеліга. Їй було 76 років. Вона відома глядачам за ролями в серіалах Коли ми вдома, Центральна лікарня та інших.

У Повітряних Силах затримали “крота” елітного спецпідрозділу ФСБ Альфа. Затриманий майор проходить службу на Львівщині. Разом з колишньою дружиною збирав інформацію про військову авіацію України.

У Києві попрощалися з льотчиком F-16 Максимом Устименком. Він загинув у ніч проти 29 червня, відбиваючи ворожу атаку у небі.

Генштаб підтвердив ураження заводу Енергія у Липецькій області, що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження ЗС РФ.

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Міжнародні новини сьогодні, 3 липня

В автокатастрофі загинув футболіст Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота. Йому було 28 років. Разом із ним загинув його рідний брат Андрес Сілва, який грав за клуб Пенафієл.

Боксер Тайсон Ф’юрі повідомив, що збирається втретє вийти на ринг проти Олександра Усика. Це нібито відбудеться 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі у Лондоні. Усик поки не прокоментував заяву.

Уряд Швеції виділить 1,5 млрд шведських крон (близько 130 мільйонів євро) на нову військову допомогу для України. Зокрема кошти підуть на стволи для САУ Archer, далекобійні та підводні засоби, а також додаткову логістичну підтримку.

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Штати не призупинили постачання всієї зброї до України. Нещодавно ухвалене рішення вона назвала “однією ситуацію” і додала, що Трамп досі прихильний до ідеї постачання ракет для Patriot.

Ворожі медіа поширили інформацію про нібито зняття санкцій з РФ з боку США. В Центрі протидії дезінформації пояснили, що не так з цими повідомленнями.

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