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BRIEF: удар по ТЦК в Полтаві і третій бій Усика з Ф’юрі — головні новини дня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 03 Липня 2025, 19:00
BRIEF: удар по ТЦК в Полтаві і третій бій Усика з Ф’юрі — головні новини дня
Фото ДСНС/Facebook, Instagram, Служба Безпеки України

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