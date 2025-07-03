Петиція про свободу еротики: Зеленський вирішить долю дорослого контенту

В Україні зібрали необхідну кількість голосів під петицією, яка закликає скасувати кримінальну відповідальність за виробництво та поширення дорослого контенту за згодою усіх учасників. Ініціатива спрямована на захист прав дорослих осіб та приведення законодавства у відповідність із сучасними європейськими стандартами.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України. Ініціаторка — Світлана Дворнікова, модель популярної платформи OnlyFans — звернулася до президента з проханням підтримати законопроект №12191, що передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України.

У тексті петиції наголошується, що наявне законодавство переслідує людей, які не завдають шкоди нікому, а правоохоронна практика не відповідає принципам правової держави.

Дворнікова наголошує, що діяльність моделей OnlyFans — легальний спосіб заробітку, який повинен бути захищеним, а не криміналізованим.

Що передбачає законопроект?

Проект закону №12191 пропонує виключити з Кримінального кодексу покарання у вигляді тюремного ув’язнення від трьох до п’яти років за добровільне створення і розповсюдження відеоматеріалів інтимного характеру серед повнолітніх.

У документі зазначено, що без змін мають карати за поширення порнографії без згоди учасників (порнопомста, дипфейки), екстремальний контент із насильством, зоофілією чи некрофілією, дитяче порно, а також за сутенерство, втягнення у проституцію та торгівлю людьми.

Таким чином, законодавці прагнуть відокремити кримінальні правопорушення, які завдають шкоди, від особистої, добровільної діяльності дорослих.

Попри позитивний висновок профільного комітету Верховної Ради у грудні 2024 року, законопроект поки що не внесено до сесійної зали для голосування.

Зараз його підтримку мають розглянути на рівні президента. Цікаво, що петиція вже отримала з понад 25 тисяч голосів.

В Україні ця ініціатива викликала активну дискусію: прихильники вважають, що декриміналізація захистить права дорослих та припинить поліцейський нагляд за особистим життям. Натомість критики побоюються, що такі зміни можуть призвести до спрощення доступу до небезпечного чи небажаного контенту.

А як і коли говорити про статеве виховання зі своєю дитиною, ми розповідали в іншому матеріалі.

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