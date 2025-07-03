Петиция о свободе эротики: Зеленский решит судьбу взрослого контента

Фото Unsplash В Украине собрали необходимое количество голосов под петицией, которая призывает отменить уголовную ответственность за производство и распространение взрослого контента с согласия всех участников. Инициатива направлена на защиту прав взрослых и приведение законодательства в соответствие с современными европейскими стандартами. Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины. Инициатор — Светлана Дворникова, модель популярной платформы OnlyFans — обратилась к президенту с просьбой поддержать законопроект №12191, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс Украины. В тексте петиции отмечается, что действующее законодательство преследует людей, которые никому не причиняют вреда, а практика правоохранительных органов не соответствует принципам правового государства.Дворникова подчеркивает, что деятельность моделей OnlyFans — легальный способ заработка, который должен быть защищен, а не криминализирован. Что предусматривает законопроект? Проект закона №12191 предлагает исключить из Уголовного кодекса наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет за добровольное создание и распространение видео интимного характера среди совершеннолетних. В документе указано, что без изменений останутся наказания за распространение порнографии без согласия участников (порноместь, дипфейки), экстремальный контент с насилием, зоофилией или некрофилией, детское порно, а также за сутенерство, вовлечение в проституцию и торговлю людьми. Читать по теме В 90% порно жестоко обращаются с женщинами: ужасающие результаты исследования Эта негативная тенденция может провоцировать насилие к женщинам. Таким образом, законодатели стремятся отделить уголовные преступления, которые наносят вред, от личной, добровольной деятельности взрослых. Несмотря на положительное заключение профильного комитета Верховной Рады в декабре 2024 года, законопроект пока не внесен в сессионный зал для голосования. Сейчас его поддержку должны рассмотреть на уровне президента. Интересно, что петиция уже собрала более 25 тысяч голосов. В Украине эта инициатива вызвала активные дискуссии: сторонники считают, что декриминализация защитит права взрослых и прекратит полицейский надзор за личной жизнью. Тогда как критики опасаются, что такие изменения могут привести к упрощению доступа к опасному или нежелательному контенту. А о том, как и когда говорить с ребенком о половом воспитании, мы рассказывали в другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Законодательство Украины, петиция Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter