Бриджертоны: все книги по порядку — что читать после сериала

Леди Вислдаун возвращается! А точнее, кроме экранизированных серий Бриджертонов, есть еще книги непревзойденной Джулии Куинн. Это истории, которые снова и снова погружают читателей в мир балов, тайн, светских сплетен и, конечно же, большой любви семьи Бриджертонов.

Если после просмотра сериала тебе тоже не хочется прощаться с любимыми героями, есть отличная новость: их истории значительно шире на страницах книг. Здесь больше внутренних переживаний персонажей, забавных диалогов, романтических моментов и той самой атмосферы Англии эпохи Регентства.

Сегодня рассказываем, в каком порядке нужно читать книги о Бриджертонах, чтобы все было логично, а также какие дополнительные книги стоит добавить на свою книжную полку.

Бриджертоны: книги по порядку — с чего начать

Романтические истории, которые благодаря экранизации миллионы зрителей узнают по фразе “Дорогой читатель”, давно вышли за пределы обычной книжной серии. Джулия Куинн создала целый мир, в котором каждый из восьми детей Вайолет Бриджертон получает собственную историю любви.

Серия состоит из восьми основных романов. Читать их желательно именно в порядке выхода, ведь тогда лучше всего заметно, как меняется семья, как женятся старшие дети и как в сюжетах постепенно появляются младшие Бриджертоны.

Романы о Бриджертонах — настоящее наслаждение, ведь на страницах книг снова оживают любимые персонажи, а вместе с ними — их невероятные истории любви.

Вот Бриджертоны: все книги по порядку, если ты хочешь пройти историю этой семьи от старшего ребенка до младшего:

Герцог и я — Дафна;

Виконт, который меня любил — Энтони;

Предложение джентльмена — Бенедикт;

Роман с мистером Бриджертоном — Колин;

Сэру Филиппу, с любовью — Элоиза;

Когда он был распутным — Франческа;

It’s In His Kiss — Гиацинта;

On the Way to the Wedding — Грегори.

И здесь есть одна особенность, которая делает серию еще интереснее: первые буквы имен детей Вайолет Бриджертон расположены по алфавиту — Энтони, Бенедикт, Колин, Дафна, Элоиза, Франческа, Грегори и Гиацинта.

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Бриджертоны: с чего начинается история семьи

Итак, серия книг Бриджертоны начинается с романа Герцог и я. Именно здесь мы знакомимся с Дафной, которая ищет достойного жениха, и Саймоном Бассетом — герцогом Гастингсом, который совсем не собирается жениться.

Они договариваются лишь притворяться влюбленными, чтобы каждый получил желаемое. Вот только чувства имеют неприятную привычку появляться именно тогда, когда их никто не планирует.

Следующей стоит читать Виконт, который меня любил. На этот раз в центре истории — старший Бриджертон, Энтони, который решил жениться без любви.

Но его планы разрушает Кейт Шарма. Между ними постоянные споры, напряжение и очень знакомое читателям ощущение: эти двое явно небезразличны друг другу, хотя сами еще этого не признают.

Третья книга — Предложение джентльмена. Бенедикт встречает на маскараде загадочную девушку в серебряном платье, которая исчезает в полночь.

Единственная вещь, которая остается от этой встречи, — ее перчатка. Бенедикт даже не догадывается, что незнакомка совсем рядом, но из-за обстоятельств вынуждена жить совершенно другой жизнью. Эта история особенно понравится тем, кто любит романтику с нотками сказки о Золушке.

Далее на очереди Роман с мистером Бриджертоном — книга о Колине и Пенелопе. И если ты смотрел сериал, то прекрасно знаешь, насколько долго читатели ждали эту историю.

Пенелопа годами влюблена в Колина, хотя он воспринимает ее лишь как подругу семьи. Но после возвращения из путешествий мужчина начинает видеть в ней совершенно другую женщину. Именно эта книга также раскрывает одну из главных тайн серии — кто скрывается за образом леди Вислдаун.

Пятой в списке идет Сэру Филиппу, с любовью. Главная героиня здесь — Элоиза, которая совсем не спешит замуж и уже успела отказать нескольким претендентам. Все начинается с переписки с сэром Филиппом Крейном. Они еще почти не знают друг друга, но постепенно между строк появляется что-то большее.

Элоиза остается Элоизой — независимой, упрямой и совершенно не готовой играть роль покорной жены.

Шестая книга — Когда он был распутным, в которой главной героиней становится Франческа. Ее история связана с Майклом Стирлингом, который влюбляется в нее, хотя Франческа уже помолвлена с его кузеном. Поэтому сначала им остается лишь дружба.

Но время меняет людей, обстоятельства и чувства. И то, что казалось невозможным, постепенно становится единственным, чего герои на самом деле хотят.

Седьмая история — It’s In His Kiss, посвященная Гиацинте. Она знакомится с Гаретом, которому нужно разгадать семейную тайну, спрятанную в старом дневнике.

Здесь есть загадки, поиски сокровищ, семейные секреты и романтика. А сама Гиацинта точно не позволит скучать.

Завершает основную серию роман On the Way to the Wedding о Грегори. Он уверен, что уже нашел любовь всей своей жизни, но узнает, что девушка влюблена в другого.

Помочь ему соглашается ее подруга Люси. И, конечно, план влюбить Грегори в Гермиону очень быстро начинает идти совсем не по плану.

Бриджертоны: дополнительные книги

Но на этом прощаться с семьей еще рано. Есть и Бриджертоны: дополнительные книги, которые помогут еще немного задержаться в этом мире.

Дополнительные книги о Бриджертонах:

The Bridgertons: Happily Ever After — сборник вторых эпилогов ко всем восьми основным романам;

Вайолет у цвета (Violet in Bloom) — дополнительная повесть о Вайолете Бриджертоне, матери восьми детей;

Queen Charlotte — отдельный роман о королеве Шарлотте и короле Георге III, написанном Джулией Куинн вместе с Шондой Раймс.

В частности, первая сборка книг возвращает читателей к уже знакомым парам. В ней собраны дополнительные истории о жизни героев после свадьбы — именно то, чего часто хочется после последней страницы: узнать, что же было с любимцами дальше.

Отдельно стоит упомянуть историю королевы Шарлотты и короля Георга. В отличие от основных романов серии, здесь книга появилась уже после телевизионной истории.

Обязательно ли читать Бриджертонов по порядку

Если коротко — нет, но лучше так. Каждая книга рассказывает об отдельной паре, поэтому технически начать можно практически с любого романа. Однако чтение по порядку помогает лучше почувствовать развитие семьи Бриджертонов.

К тому же в следующих книгах могут встречаться события, которые произошли в предыдущих романах. Поэтому если ты совсем не хочешь столкнуться со спойлерами, лучше начать с Герцога и я и постепенно пройти всю серию до истории Грегори.

И есть еще одна причина читать именно последовательно: ты словно растешь вместе с этой семьей. Сначала наблюдаешь за Дафной, затем переживаешь за Энтони, знакомишься с историями Бенедикта и Колина, все больше узнаешь об Элоизе, Франческе, Гиацинте и Грегори.

А где-то между всеми этими историями снова и снова появляется она — леди Вислдаун, которая всегда знает немного больше, чем хотелось бы героям.

Так что если после сериала тебе не хватает балов, красивых платьев, семейных вечеров, острых диалогов и того самого ощущения, что любовь обязательно победит, книги Джулии Куинн — отличный способ вернуться в мир Бриджертонов.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько просмотров собрала каждая часть Бриджертонов и какой сезон стал самым популярным среди зрителей.

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