Рейтинг Бриджертонов: сколько просмотров собрала каждая часть драмы

Костюмированная драма Бриджертоны официально закрепила за собой статус одного из самых прибыльных и популярных проектов в истории стримингового гиганта Netflix.

По состоянию на февраль 2026 года, после премьеры первой части четвертого сезона, сериал не только сказывается на рекордах просмотров, но и стал ключевым драйвером роста доходов платформы, сгенерировав вместе с другими лентами миллиарды долларов выручки.

Бриджертоны: рейтинг на Netflix

Несмотря на то, что каждый сезон Бриджертонов постоянно возглавляет мировые чарты, динамика просмотров показывает интересную тенденцию. Одним из самых спешных в разрезе стартового рывка остается третий сезон (история Колина и Пенелопы), в 2024 году установивший абсолютный рекорд франшизы с 45,1 млн просмотров за первую неделю.

Он до сих пор занимает 9-е место в списке самых популярных англоязычных сериалов Netflix всех времен с показателем 106 млн просмотров за первые 91 день.

Четвертый сезон (история Бенедикта и Софи), стартовавший 29 января 2026 года, продемонстрировал несколько более скромный, но все равно удивительный результат. За первые четыре дня первую часть посмотрели 39,7 млн. пользователей. Это на 12% меньше, чем в прошлом сезоне, однако сериал мгновенно возглавил топ-10 в 83 странах, включая США, Великобританию и Украину.

Бриджертоны: рейтинг сериала и его выручка

Прямой финансовый успех Бриджертонов сложно переоценить. Согласно отчетам за прошлые годы, сериал стал одним из главных факторов того, что выручка Netflix за 2024 год составила 39 млрд долларов.

Исследование Parrot Analytics указывает на то, что Бриджертоны вместе с сериалом Чужеземка суммарно принесли стриминговой платформе более 1,4 млрд долларов дохода только за счет привлечения новых подписчиков и содержания старой аудитории.

Особенностью франшизы является ее способность к монетизации: выход каждый новый сезон автоматически возвращает в чарты предыдущие части. Так, в феврале 2026 года первый и третий сезоны снова оказались в глобальном топ-10, собрав по 2,7 млн ​​просмотров каждый всего за одну неделю.

Это создает эффект непрерывного потребления контента, что критически важно для бизнес-модели Netflix. Впереди фанатов ждет премьера второй части четвертого сезона, которая состоится 26 февраля 2026 года, а дальше и новые сезоны, поэтому эра регентства будет продолжать приносить компании миллиардные прибыли еще не один год.

