Бриджертоны 4 сезон: когда выйдут все серии сериала

Четвертый сезон драмы Бриджертоны, которого поклонники ждали более полутора лет, наконец-то стартовал на стреминговой платформе Netflix.

В этом году создатели сериала снова выбрали стратегию разделенного релиза, представив историю любви второго брата семьи Бенедикта Бриджертона в двух частях. Читай в материале, когда выйдут все серии сериала Бриджертоны 4 сезона.

Бриджертоны 4 сезон: дата выхода всех серий

Как и в предыдущем сезоне, четвертая часть состоит из восьми эпизодов, разделенных поровну между двумя датами релиза. Это позволяет аудитории подольше наслаждаться обсуждением сюжетных поворотов и теорий вокруг личности Софи Бек.

Поскольку премьера первого блока серий уже состоялась 29 января 2026, внимание зрителей сейчас сосредоточено на финальных эпизодах, которые должны расставить все точки над и в отношениях главного героя и загадочной Леди в серебре.

1–4 серии: уже доступны для просмотра с 29 января 2026 года. В этих сериях зрители увидели судьбоносный бал-маскарад в доме Бриджертонов, где Бенедикт встретил женщину своей мечты и начало его долгих поисков.

5-8 серии: премьера состоится 26 февраля 2026 года. Именно в конце февраля станет известно, сможет ли Бенедикт пойти против социальных норм высшего мира ради подлинного чувства и как будут развиваться линии других членов семьи, в частности Элоизы и Франчески.

Для украинских пользователей часть сериала будет доступна на Netflix в день мирового релиза. Важно отметить, что у всех серий четвертого сезона есть полный украинский дубляж и субтитры, что обеспечивает максимальный комфорт при просмотре.

Зрители, еще не успевшие просмотреть первую часть, имеют время до конца февраля, чтобы догнать сюжет перед большим финалом, который обещает быть наиболее эмоциональным и визуально совершенным в истории проекта.

