Бріджертони 4 сезон: коли вийдуть всі серії серіалу

Четвертий сезон драми Бріджертони, на який шанувальники чекали понад півтора року, нарешті стартував на стрімінговій платформі Netflix.

Цього року творці серіалу знову обрали стратегію розділеного релізу, представивши історію кохання другого брата родини — Бенедикта Бріджертона — у двох частинах. Читай в матеріалі, коли вийдуть всі серії серіалу Бріджертони 4 сезону.

Бріджертони 4 сезон: дата виходу всіх серій

Як і в попередньому сезоні, четверта частина складається з восьми епізодів, поділених порівну між двома датами релізу. Це дозволяє аудиторії довше насолоджуватися обговоренням сюжетних поворотів та теорій навколо особистості Софі Бек.

Оскільки прем’єра першого блоку серій уже відбулася 29 січня 2026 року, увага глядачів зараз зосереджена на фінальних епізодах, які мають розставити всі крапки над і у стосунках головного героя та загадкової Леді у сріблі.

1–4 серії: уже доступні для перегляду з 29 січня 2026 року. У цих серіях глядачі побачили доленосний бал-маскарад у будинку Бріджертонів, де Бенедикт зустрів жінку своєї мрії, та початок його довгих пошуків.

5–8 серії: прем’єра відбудеться 26 лютого 2026 року. Саме наприкінці лютого стане відомо, чи зможе Бенедикт піти проти соціальних норм вищого світу заради справжнього почуття, та як розвиватимуться лінії інших членів родини, зокрема Елоїзи та Франчески.

Для українських користувачів частина серіалу буде доступний на Netflix у день світового релізу. Важливо зазначити, що всі серії четвертого сезону мають повний український дубляж та субтитри, що забезпечує максимальний комфорт при перегляді.

Глядачі, які ще не встигли переглянути першу частину, мають час до кінця лютого, щоб наздогнати сюжет перед великим фіналом, який обіцяє бути найбільш емоційним та візуально досконалим в історії проєкту.

