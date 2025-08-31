Ще 8 сезонів Бріджертонів: яким буде продовження культового серіалу

Популярний серіал Бріджертони, що став світовим хітом на Netflix, матиме як мінімум вісім сезонів. Про це повідомила виконавча продюсерка та сценаристка шоу Шонда Раймс на Единбурзькому кінофестивалі.

Раймс пояснила, що основою для серіалу є романи Джулії Квінн, у яких розповідається про вісім дітей сімейства Бріджертонів. Кожен сезон буде присвячений історії однієї дитини, що гарантує нам вісім повноцінних сезонів.

Продюсерка також натякнула на можливість створення спінофів. Це не дивно, адже всесвіт Бріджертоні уже має успішний приквел — серіал Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів, який розкриває подробиці шлюбу королеви з королем Георгом ІІІ.

Що відомо про серіал Бріджертони

Серіал Бріджертони — це американський костюмований серіал, дія якого розгортається в альтернативній Великій Британії початку ХІХ століття.

Сюжет адаптований із серії романів Джулії Квінн, у яких кожна книга зосереджується на любові та шлюбних історіях дітей родини Бріджертонів.

Прем’єра першого сезону відбулася у 2020 році, і він відразу підкорив серця глядачів.

У червні 2024 року шоуранерка проекту Джесс Браунелл повідомила, що робота над сценарієм для четвертого сезону майже завершена.

За її словами, він буде особливо пікантним. Очікується, що його реліз відбудеться у 2026 році.

Netflix вже анонсував, що після нього вийдуть ще два сезони, що загалом підтверджує плани на створення восьми сезонів.

Серіал приваблює глядачів не лише романтичним сюжетом, а й розкішними костюмами, мальовничими пейзажами та сучасною музикою, виконаною в оркестрових аранжуваннях, що надає йому унікального шарму.

