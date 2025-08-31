Еще 8 сезонов Бріджертонів: каким будет продолжение культового сериала

Популярный сериал Бріджертони, который став мировым хитом на Netflix, будет иметь как минимум восемь сезонов. Об этом сообщила исполнительный продюсер и сценарист шоу Шонда Раймс на Эдинбургском кинофестивале.

Раймс объяснила, что основой для сериала являются романы Джулии Куинн, в которых рассказывается о восьми детях семейства Бріджертонов. Каждый сезон будет посвящен истории одного ребенка, что гарантирует нам восемь полноценных сезонов.

Продюсер также намекнула на возможность создания спин-оффов. Это неудивительно, ведь вселенная Бріджертони уже имеет успешный приквел — сериал Королева Шарлотта: Істория Бриджертонів, который раскрывает подробности брака королевы с королем Георгом III.

Что известно о сериале Бріджертони

Сериал Бріджертони — это американский костюмированный сериал, действие которого разворачивается в альтернативной Великобритании начала XIX века.

Сюжет адаптирован из серии романов Джулии Куинн, в которых каждая книга сосредоточена на любовных и брачных историях детей семьи Бріджертони.

Премьера первого сезона состоялась в 2020 году, и он сразу покорил сердца зрителей.

В июне 2024 года шоураннер проекта Джесс Браунелл сообщила, что работа над сценарием для четвёртого сезона почти завершена.

По ее словам, он будет особенно пикантным. Ожидается, что его релиз состоится в 2026 году.

Netflix уже анонсировал, что после него выйдут еще два сезона, что в целом подтверждает планы на создание восьми сезонов.

Сериал привлекает зрителей не только романтическим сюжетом, но и роскошными костюмами, живописными пейзажами и современной музыкой в оркестровых аранжировках, что придаёт ему уникальное очарование.

Уже не можешь дождаться новых серий, а старые пересматривать надоело? Тогда читай подборку сериалов, похожих на Бріджертони.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!