Бриджертоны 5 сезон: когда выйдет продолжение самого романтического сериала

Почитатели костюмированной драмы Бриджертоны имеют повод для радости: именно сегодня, 29 января 2026 года, на платформе Netflix состоялась долгожданная премьера первой части четвертого сезона, посвященного Бенедикту Бриджертону, однако внимание аудитории уже приковано к следующему этапу истории. Читай в материале, когда выйдет 5 сезон Бриджертонов и будет ли он вообще.

Бриджертоны 5 сезон: когда ждать продолжения

Официальное подтверждение пятого и шестого сезонов сериала состоялось еще в мае 2025 года, что свидетельствует о долгосрочных планах стримингового гиганта по развитию этой вселенной. Согласно последним данным от шоуранерши Джесс Браунелл и исполнительной продюсерши Шонды Раймс, подготовительные работы над пятым сезоном уже находятся на стадии активного написания сценариев.

Съемочный процесс пятого сезона Бриджертонов запланировано начать весной 2026 года в Великобритании. Учитывая традиционный двухлетний цикл производства и сложность постпродукции, премьера пятой части ожидается ориентировочно весной 2027 года.

В Украине сериал появится одновременно с мировым релизом Netflix, с доступными украинскими субтитрами и дубляжем. Шонда Раймс уже успела заинтриговать фанатов, назвав сценарий пятого сезона невероятно сексуальным и пообещав, что он откроет новые грани чувственности, которыми славится этот проект.

Бриджертоны 5 сезон сериала: о ком будет новая часть

Главной интригой остается вопрос, кто именно из семьи Бриджертонов окажется в центре сюжета. На недавней премьере четвертого сезона Джесс Браунелл появилась с платком, на котором были вышитые инициалы E и F, прямо указывающие на Элоизу и Франческу.

Хотя точная очередность еще не объявлена, большинство прогнозов склоняется к тому, что пятый сезон будет посвящен именно Элоизе Бриджертон и ее неожиданному роману, который в книгах Джулии Квин развивается через переписку. В то же время, линия Франчески, уже активно разворачивающаяся в четвертом сезоне, может стать основной или получить значительное расширение, которое будет готовить почву для ее собственной истории в шестом сезоне.

Создатели уверяют, что каждый из восьми братьев и сестер Бриджертонов получит свой сезон. Пятый сезон обещает не только новые романтические линии, но и дальнейшее развитие событий вокруг леди Уистлдаун и жизнь высшего света Лондона времен Регентства.

