Фильмы для всей семьи, которые точно понравятся: комедии, приключенческие, романтические, исторические

Приключенческие, комедии, мелодрамы и исторические — для семейного просмотра сгодится любой жанр. Мы подобрали для тебя десять лучших фильмов, которые не только откроют новые киномиры, но и станут отличным поводом для душевного разговора с детьми о формировании характера, жизненных ценностях, первой любви и других сверхважных вещах. Читай о топ-11 фильмах для всей семьи, смотри трейлеры и выбирай кино для уютного вечера.

11 лучших семейных фильмов

Нашу топовую десятку мы разделили на две части. Первые шесть — фильмы для семейного просмотра последних двух лет, которые уже получили одобрительные отзывы зрителей и отличаются увлекательным и оригинальным сюжетом.

Остальные пять — ленты, успевшие стать своеобразной классикой жанра и составляющие золотой фонд кинематографа. Это удовольствие не на один вечер, их можно пересматривать снова и снова.

Новые лучшие фильмы для семейного просмотра

Приключения Паддингтона 3 (2024)

Если в жизни не хватает путешествий, а настроение просит подзарядки, этот фильм — то, что нужно. Отправляйтесь с медвежонком Паддингтоном в Перу. И пока вы вместе разыскиваете его тетю, доведется испытать множество веселых передряг.

Всем, готовым к приключениям на Амазонке — рекомендуем! Отличный фильм для семейного просмотра как с малышами, так и со школьниками.

В плену стихии (2024)

Захватывающий фильм Сильвестра Сталлоне. И хотя актер лишь продюссирует проект, отблеск его звездного опыта ложится на картину. Напряженный, очень глубокий фильм о мальчике, для которого путешествие на гору в кругу семьи неожиданно обернулось бедой.

Как выжить один на один с неизвестностью и страхами? Это один из лучших фильмов для всей семьи, который показывает, как в преодолении трудностей формируется характер ребенка.

Wicked: Чародейка (2024)

Сюжет разворачивается во вселенной Волшебника страны Оз. Две ведьмы, Эльфаба, будущая Злая ведьма Запада, и Глинда, Добрая ведьма Севера, только в начале своего пути. Они дружат, борются за одного любимого, а еще сражаются с тиранией Волшебника.

Принц пустыни (2023)

Невероятно добрый, трогательный и захватывающий фильм для семейного просмотра о мальчике Зоди из пустыни Сахара, который воспитывает осиротевшего верблюжонка. Однако на их пути встает браконьер Тарек, который видит в подрастающем верблюде целое сокровище.

Чтобы снова быть вместе с другом, юному Зоди придется преодолеть много километров и бездну препятствий.

Три мушкетера: Д’Артаньян (2023)

Экранизация едва ли не самого известного романа Александра Дюма-отца Три мушкетера. Приключенческий фильм о временах французского короля Людовика 13, в котором мушкетеры становятся участниками тайных дворцовых интриг.

Лихо закрученный сюжет, тонко переданная атмосфера той эпохи и невероятно обаятельные герои — лучшее, что можно придумать для вечера у экрана с детьми.

Свидание на Венере (2023)

Мелодрама, которую лучше смотреть с подрастающими детьми. Ведь в центре повествования — путешествие, в котором зарождаются первые чувства. По фабуле, главная героиня Миа отправляется в Испанию на поиски биологической мамы. Компанию ей составляет приятель Кайл.

Приключения в чужой стране бесповоротно изменят обоих и откроют мир романтики. Безусловно, этот фильм идеально подойдет для семейного просмотра и разговора о любви.

Фильмы для всей семьи на вечер: классика жанра

Алладин (2019)

Новое прочтение всеми известной и любимой восточной сказки просто завораживает. Режиссер Гай Риччи дал ей вторую жизнь. Алладин превратился в мелкого воришку с чистым сердцем и готовностью искренне любить. А их зарождающийся роман с принцессой Жасмин положил начало множеству волшебных и фантастических приключений.

Прекрасный фильм для семейного просмотра и уютного вечера, когда хочется погрузиться в яркий мир фантазий.

Кудряшка Сью (1991)

Парочка уличных аферистов — Билл Дэнсер и его девятилетняя дочка Сьюзен — попадают в очередную переделку. Но на этот раз она кардинально изменит их жизнь, и бродяги с улицы попадут в роскошный дом. И все бы хорошо, но в этой новой жизни у обаятельных мошенников есть враги.

Масса интриг, забавные сцены и гарантированный хэппи энд — все это обещает фильм режиссера Джона Хьюза, творца вечного хита Один дома.

Бетховен (1992)

Невероятно трогательная комедия о сенбернаре Бетховене, еще щенком сбежавшим из зоомагазина. Приключения пса, который попал в семейство Ньютонов и положили начало истории.

Увы, обожаемая всеми собака не пришлась по душе главе семейства, и тот без конца попадает из-за него во всякие передряги. Кстати, имя пес получил, потому что лаял под симфонии своего тезки. Отличный выбор для вечера с детьми.

Большой (1988)

Как и все дети, герой этого фильма Джошуа Баскин мечтает поскорее стать взрослым. Но, о, ужас, ему это удается на самом деле, и благодаря волшебству в парке развлечений Джошуа из тринадцатилетнего подростка превращается в тридцатилетнего мужчину.

Внутренне оставаясь ребенком, он приносит в мир взрослых то, чего там не хватает — ребячливость и бесшабашность детства. Прекрасная забавная комедия в стиле фэнтези для семейного просмотра.

Игрушка (1976)

Французский фильм с Пьером Ришаром в главной роли, который по праву можно отнести к классике мирового кинематографа. Это тонкое и психологическое кино с массой глубоких смыслов.

По сюжету, безработный журналист Перрен волею судьбы становится живой игрушкой эгоистичного сына миллионера — хозяина газеты. Но чувство собственного достоинства Перрена способны разбить кокон эгоизма ребенка и показать всю меру его одиночества в семье. Великолепная картина. Которую можно пересматривать не раз.

Wicked: Чародейка (2024)

Сюжет разворачивается во вселенной Волшебника страны Оз. Две ведьмы, Эльфаба, будущая Злая ведьма Запада, и Глинда, Добрая ведьма Севера, только в начале своего пути. Они дружат, борются за одного любимого, а еще сражаются с тиранией Волшебника.

Раньше мы рассказывали о лучших фильмах с Джейком Джилленхолом.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!