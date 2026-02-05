Рейтинг Бріджертонів: скільки переглядів зібрала кожна частина драми

Костюмована драма Бріджертони офіційно закріпила за собою статус одного з найприбутковіших та найпопулярніших проєктів в історії стрімінгового гіганта Netflix.

Станом на лютий 2026 року, після прем’єри першої частини четвертого сезону, серіал не лише б’є рекорди, а й став ключовим драйвером зростання доходів платформи, згенерувавши разом з іншими стрічками мільярди доларів виручки.

Бріджертони: рейтинг на Netflix

Попри те, що кожен сезон Бріджертонів незмінно очолює світові чарти, динаміка переглядів показує цікаву тенденцію. Одним із найуспішніших у розрізі стартового ривка залишається третя частина (історія Коліна та Пенелопи), який у 2024 році встановив абсолютний рекорд франшизи з 45,1 млн переглядів за перший тиждень.

Він і досі посідає 9-те місце у рейтингу найпопулярніших англомовних серіалів Netflix усіх часів із показником 106 млн переглядів за перші 91 день.

Четвертий сезон (історія Бенедикта та Софі), що стартував 29 січня 2026 року, продемонстрував дещо скромніший, але дивовижний результат. За перші чотири дні першу частину подивилися 39,7 млн користувачів. Це на 12% менше, ніж у попереднього, проте серіал миттєво очолив рейтинг топ-10 у 83 країнах, включаючи США, Великобританію та Україну.

Бріджертони: рейтинг серіалу та його виручка

Прямий фінансовий успіх Бріджертонів складно переоцінити. Згідно зі звітами за минулі роки, серіал став одним із головних факторів того, що виручка Netflix за 2024 рік сягнула 39 млрд доларів.

Дослідження Parrot Analytics вказує на те, що Бріджертони разом із серіалом Чужоземка сумарно принесли стрімінговій платформі понад 1,4 млрд доларів доходу лише коштом залучення нових підписників та утримання старої аудиторії.

Особливістю франшизи є її здатність до монетизації: вихід кожної нової частини автоматично повертає в чарти попередні частини. Так, у лютому 2026 року перший та третій сезони знову опинилися в рейтингу топ-10, зібравши по 2,7 млн переглядів кожен лише за тиждень.

Це створює ефект безперервного споживання контенту, що є критично важливим для бізнес-моделі Netflix. Попереду на фанатів чекає прем’єра другої частини четвертого сезону, яка відбудеться 26 лютого 2026 року, а далі і нові сезони, тож ера регентства продовжуватиме приносити компанії мільярдні прибутки ще не один рік.

