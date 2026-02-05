Стиль життя

Рейтинг Бріджертонів: скільки переглядів зібрала кожна частина драми

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Лютого 2026, 17:10 3 хв.
бріджертони рейтинг
Фото IMDb

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь