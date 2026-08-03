Тихо будь!: в Украине выйдет сборник эссе о женском опыте

Издательство Creative Women Publishing сообщило о выходе новой книги Тихо будь!, которая является сборником малой прозы о женском опыте и борьбе со многими предубеждениями в отношении женщин.

Об этом издательство сообщило в своем Instagram.

Книга Тихо будь!: о чем этот сборник эссе

Тихо будь! — это книга о женском голосе. Она написана женщинами, которых просили помолчать, но они не послушали, говорят в Creative Women Publishing.

— Тихо будь! – говорили нам с детства. Не спорь, не выделяйся, не кричи. Мы долго учились молчать, потому что так было удобно другим. Но однажды перестали. И начали действовать, творить, говорить, — отмечают в издательстве.

Книга содержит 22 истории украинских авторов. Они рассказывают о своем взрослении и праве проявляться, гневе и свободе, травмах, передаваемых через поколение, а еще о своем голосе, который невозможно больше заглушить.

В сборник вошли эссе Оксаны Забужко, Зои Казанжи, Елены Пшеничной, Анны Пихтиной, Кристины Морозовой, Елены Павловой, Наталии Бушковской, Марии Титаренко, Марты Госовской, Даны Павлычко, Тамары Гориха Зерня и других.

На сайте издательства уже доступен предзаказ книги Тихо будь!.

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Фото: Creative Women Publishing

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