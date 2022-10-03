За женщин или против мужчин? Что такое феминизм простыми словами и как он возник

Бороться за свои права. Что может быть проще для понимания в нашем современном мире?

Однако многие женщины сталкивались с вопросом выживания в социуме в течении многих веков. Можно ли представить себе существование запрета для женщины идти в школу? Или использовать контрацептивы? Или голосовать, водить авто?

Это самые простые примеры того, как привычные для нас права даже не были доступны для женщин. Однако даже сегодня возникают определенные дискуссии, за какие права люди вынуждены до сих пор бороться.

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Так что такое феминизм и почему он появился? Читай, что такое движение за права женщин простыми словами, чтобы не путаться в терминах и научиться с уважением относиться к чужим правам.

Что такое феминизм простыми словами

Феминизм — это движение за равные права женщин и мужчин, борьбу с сексизмом и любыми проявлениями гендерной дискриминации, а также противодействие насилию против женщин.

Феминизм имеет немало ответвлений, что обусловлено разным положением женщины в обществе разных веков и в разных странах. Однако классические представления об этом движении не предполагали угнетения противоположного пола, а лишь ставили перед собой цель достичь тех же прав, что и у других.

Также приверженцами феминизма могут быть и мужчины. Кроме того, некоторые деятели выступают за то, чтобы движение боролось с дискриминацией мужчин, что касается стереотипов по поводу гендерных ролей.

Для чего был создан феминизм

Сам термин феминизм возник еще в конце 19 века. Считается, что первой страной, где его начали применять, была вольнодумная Франция, позже слово начало появляться в Нидерландах, Великобритании и США.

Первые феминистки боролись с устаревшими устоями, которые предусматривали политическое, социальное и культурное неравенство женщин и мужчин.

В начале существования движения женщины боролись именно за избирательные права. Позже началась борьба и за договорные, брачные, родительские и имущественные права.

Что это значит? Еще столетие назад, женщины не могли выбирать президента, получить работу, которая действительно им по душе, решать за кого выходить замуж и делать ли это вообще, а также множество других вещей, что были недоступны почти половине человечества.

Благодаря феминизму женщины получили право:

голосовать на выборах

подавать заявление на развод

иметь право опеки над собственными детьми

владеть имуществом

получать образование

иметь контроль над собственным телом

решать, какое медицинское вмешательство допустимо (например, выбирать противозачаточные средства, делать аборт)

Часто определенные предубеждения усугубляют непонимание и конфликты между людьми. Чтобы их предотвратить, читай, что такое дискриминация, и как ты можешь ненароком нарушить права других людей.

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