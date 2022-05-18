Дискриминация: что это такое, какая бывает и как нечаянно ты нарушаешь права людей вокруг

Дискриминация — это серьезная проблема общества, с которой борются столетиями, а появляются только новые ее формы.

В современном мире существует много форм и видов дискриминации, о которых ты можешь даже не догадываться. Но знание — это сила в борьбе с ней.

Это особенно актуально из-за событий в стране, массовой и вынужденной волны беженцев, смены политических, ценностных и языковых ориентиров. Чтобы никто не смог дискриминировать тебя определенным образом, нужно разбираться в этом, знать свои права и уметь отстаивать их.

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Что такое дискриминация

Дискриминация — это прямое нарушение прав и свобод человека, общественное явление, которое из-за определенных стереотипов и предубеждений побуждает относиться к определенным людям менее благосклонно, чем к другим людям в подобной ситуации.

Это может проявляться из-за того, что эти люди принадлежат или воспринимаются как принадлежащие к определенной группе или категории людей.

Дискриминация часто является следствием определенных стереотипов и предубеждений по отношению к другим людям в социуме, которые тем или иным образом отличаются от других.

Еще одно тесно связанное с дискриминацией понятие — нетерпимость.

Люди проявляют личную неприязнь к поступкам и убеждениям, которые отличаются от их собственных.

Многие годы подряд людей дискриминировали из-за принадлежности к определенному полу, нации, этничности и т.д. И несмотря на сложную и трудную историю человечества, некоторые продолжают это делать.

К примеру, сегодня украинцы являются объектом дискриминации со стороны России. Нас физически уничтожают, создают геноцид просто потому, что мы украинцы.

Так было во время нацистской политики Гитлера, когда евреев уничтожали только потому, что у них определенная национальность.

Дискриминация и нетерпимость могут иметь разную форму и степень проявления в обществе, то есть бывают единичные и массовые случаи.

Проявления дискриминации:

избегание; психологическое давление; неравные условия и права; предпочтение другим без очевидной причины в профессиональном плане; открытая ненависть и унижение; физическая расправа (избиение, убийство).

Формы дискриминации

Прежде чем мы рассмотрим виды дискриминации, следует упомянуть, какая вообще дискриминация существует:

Расовая дискриминация, расизм

Яркий пример — люди негроидной расы, которых веками эксплуатировали, а потом относились с пренебрежением.

Гендерная, сексизм

Когда то, какого человек пола, влияет на то, будешь ли ты иметь право голоса, возьмут ли тебя на работу и т.д.

Или дискриминация из-за того, что у тебя другая ориентация, ты трансгендер и т.д.

Ксенофобия

Когда не воспринимают или боятся человека, который приехал из другой страны.

Это предубеждение, связанное с ошибочным восприятием того, что люди из других стран, групп, культур или говорящие на других языках являются угрозой.

Антисемитизм, национальная дискриминация

В свое время антисемитизм стал частью немецкой идеологии. Люди уничтожали людей просто потому, что они принадлежат к определенной национальности, считая их хуже и ниже себя.

Так, во времена Холокоста погибли более пяти миллионов евреев.

Сейчас подобные нарративы взращивания ненависти к другой национальности продвигает Россия, призывая и подстрекая ненависть к Украине.

Языковая дискриминация

Когда человека притесняют, презирают и осуждают из-за общения на определенном языке и пытаются его уничтожить.

Такую политику вела еще имперская Россия, когда пыталась искоренить украинский язык и ассимилировать его.

В те времена, если ты был украинцем, говорил по-украински или имел соответствующую фамилию, про образование или равное отношение можно было забыть.

Дискриминация по возрасту, эйджизм

Это дискриминация людей определенного возраста из-за предубеждения, что они хуже выполняют работу.

К примеру, молодых врачей редко ставят на руководящие должности, в отличие от старших коллег. Однако молодой врач может быть гораздо лучшим специалистом.

Дискриминация детей

Часто это происходит в учебных заведениях среди сверстников. Дети могут дискриминировать других из-за социального статуса, одежды, расы, национальности.

Дискриминация людей с инвалидностью

Даже то, насколько город приспособлен для людей с инвалидностью, говорит о наличии или отсутствии дискриминации.

Таких людей дискриминируют, когда отказываются брать на работу, секции и т.д.

Какие есть виды дискриминации

Дискриминация бывает нескольких видов, и поэтому она не всегда очевидна для человека.

Однако следует знать о видах дискриминации, чтобы иметь возможность защитить себя, указать человеку на его стереотипные представления и предубеждения.

Прямая дискриминация. Косвенная дискриминация. Структурная дискриминация. Мультидискриминация.

Что такое прямая дискриминация

Это четкое намерение дискриминации, когда человек целенаправленно отказывает в чем-то другому человеку или группе людей определенной расы, религии, возраста или пола.

Например, люди отказываются сдавать квартиру эмигрантам или беженцам.

Или компания отказывает кандидату или даже не рассматривает его на должность из-за принадлежности к определенному полу, а не потому, что руководствуется профессиональными навыками кандидата.

Все это — проявление прямой дискриминации, которую не нужно терпеть, ведь современный мир, Конституция и международное право защищают твои права.

Если ты столкнулся с прямой дискриминацией, то можешь собрать доказательства и подать в суд на того, кто поставил себя выше тебя.

Косвенная дискриминация

Труднее это сделать в случае косвенной дискриминации, ведь доказать, что это именно дискриминация, действительно непросто.

Эта дискриминация предполагает, что определенный критерий сам по себе ставит в неравное положение разные группы людей.

Например, при приеме на работу в бригаду строителей есть определенные критерии и требования, которым часто не отвечают женщины.

Или когда весь персонал в ресторан японской кухни отбирают с азиатской внешностью.

Если для тех, кто работает в зале, это еще может быть как-то оправдано, то этот критерий совсем не обязателен, если ты работаешь поваром в таком ресторане.

То есть, существует четкий критерий, но он в той или иной степени может дискриминировать человека.

Ведь некоторые женщины могут справиться на строительстве гораздо лучше, чем мужчина, а повар с европейской внешностью может приготовить более вкусное блюдо в японском ресторане.

Структурная дискриминация

Эта дискриминация осуществляется на уровне институтов государства и законодательном уровне.

Это тот случай, когда предвзято относится не сам индивидуум, а целая система, защищающая права одной группы, при этом притесняя права другой.

Это можно заметить в судопроизводстве, законе, конституции государства.

Например, раньше это было заметно в Америке, где представители негроидной расы не имели никаких прав на государственном уровне.

Их могли эксплуатировать, с ними жестоко обращались и даже убивали, и тем, кто это делал, все сошло бы с рук.

Также это проявлялось, когда мужчины имели право голоса, а женщин — нет, хотя женщины также полноценные граждане страны. Сейчас это все еще встречается в восточных странах, где наблюдается патриархат в ментальности.

Там ущемляются права женщин на государственном уровне, и проявляется это во всех сферах: от личной жизни до работы женщин в государственных учреждениях.

Мультидискриминация

Этот вид дискриминации означает то, что человека притесняют сразу по нескольким признакам.

Например, по сексуальной ориентации и национальности одновременно. Кто-то будет дискриминировать по одному признаку, кто-то по другому, а кто-то — сразу по двум.

Такое комбо часто встречается, поскольку всегда найдутся люди, которые что-то не принимают или не понимают, но это чисто их субъективное мнение, которое не должно влиять на жизни других людей.

Во время войны часто случается, что люди не воспринимают позицию, отличную от собственной или общепринятой. Это яркое проявление дискриминации.

Мы понимаем, что принимать инакомыслие всегда тяжело, особенно во время войны. Поэтому мы подготовили интересный материал. Он поможет понять, почему разные мнения — это нормально и как толерантно относиться к выбору других. Это нужно в первую очередь для твоего ментального здоровья.