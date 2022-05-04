Прояви любопытство. Как толерантно относиться к выбору других во время войны

Многие утверждают, что украинцы ссорятся между собой, однако в трудные времена объединяются, а когда они проходят, снова ссорятся.

Кое-кто говорит, что после нашей победы в этой войне мы станем дружественнее и будем любить друг друга, а другие, что случится, как всегда.

Но следует понять, что наше будущее зависит только от нас и нашего выбора. Мы расскажем, как толерантно относиться к выбору других и почему важно это делать.

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Искать благие намерения

Существует термин “benefit of the doubt” — преимущество сомнения. То есть, когда действия другого человека тебя злят, надо предположить, что его намерения хорошие, просто ты о них не знаешь. Надо питать в себе любознательность по поводу этих добрых намерений.

Следует помнить популярное выражение; “Каждый, кого ты встречаешь, ведет борьбу, о которой ты ничего не знаешь”. Поэтому поведение каждого человека чем-то обусловлено.

Чтобы развить в себе вместо категоричности любопытство, спроси человека, почему он делает такой выбор?

За каждым ответом будет скрываться история, которую ты поймешь. Если же нет ресурса и времени расспрашивать о причинах, то можно сказать себе: “Я не знаю внутренней реальности человека, так что могу предположить, что он действует по благим намерениям”.

Уважать чужой выбор

Каждый человек своеобразен. Благодаря этому каждый занимается своим делом, которое помогает многим людям. Благодаря тому, что мы так разные, мы выиграем.

Эволюция сделала нас разными для лучшей адаптации при любом развитии событий.

Во время войны кто-то уехал, кто-то остался, кто-то не может работать и волонтерит, а кто спасается, погружаясь в работу.

Разнообразие всегда выигрывает перед единообразием.

Следует помнить одну истину. Когда многие думают по-разному и двигаются в одном направлении — это свободное движение свободных людей. Когда многие люди думают одинаково и двигаются в одном направлении — это культ.

Мы нуждаемся в поддержке в такое тяжелое время, но не все умеют это делать. Раньше мы рассказывали, как правильно поддержать человека во время войны.