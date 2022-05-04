Прояви цікавість. Як толерантно ставитися до вибору інших під час війни

Багато людей стверджують, що українці сваряться між собою, проте в тяжкі часи об’єднуються, а коли вони минають, знову сваряться.

Дехто каже, що після нашої перемоги у цій війні ми станемо більш дружніми й любитимемо один одного, а інші, що буде як завжди.

Але варто зрозуміти, що наше майбутнє залежить тільки від нас та нашого вибору. Тож ми розкажемо, як толерантно ставитися до вибору інших і чому важливо це робити.

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Шукати добрі наміри

Існує термін “benefit of the doubt” — перевага сумніву. Тобто, коли дії іншої людини тебе злять, треба припустити, що її наміри добрі, просто ти не бачиш їх. Треба плекати в собі допитливість щодо цих добрих намірів.

Варто пам’ятати популярний вислів “Кожен, кого ти зустрічаєш, веде боротьбу, про яку нічого не знаєш”. Тож певна поведінка кожної людини має якесь підґрунтя.

Щоб розвивати в собі замість категоричності цікавість, спробуй запитати людину, чому вона робить такий вибір?

За кожною відповіддю буде ховатися історія, яку ти зрозумієш. Якщо ж немає ресурсу й часу розпитувати про причини, можна сказати собі: “Я не знаю внутрішньої реальності людини, тож можу припустити, що вона діє з добрих намірів”.

Поважати чужий вибір

Кожна людина різна, завдяки цьому кожен займається своєю справою, яка допомагає багатьом людям. Завдяки тому, що ми такі різні, ми виграємо.

Еволюція зробила нас різними для найкращої адаптації в разі будь-якого розвитку подій.

Під час війни хтось поїхав, хтось залишився, хтось не може працювати й лише волонтерить, а хтось рятується фокусом на роботі.

Різноманіття завжди виграє перед однаковістю.

Варто пам’ятати одну істину. Коли багато людей думають по-різному й рухаються в одному напрямку — це вільний рух вільних людей. Коли ж багато людей думають однаково й рухаються в одному напрямку — це культ.

Ми потребуємо підтримки в такий тяжкий час, але не всі вміють це робити. Раніше ми розповідали, як правильно підтримати людину під час війни.